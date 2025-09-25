Keine Chance für Topstars: Neuer James Bond soll jung, britisch und unbekannt sein

Seit Jahren werden prominente Namen als mögliche James-Bond-Kandidaten gehandelt. Doch Regisseur Denis Villeneuve will erst im nächsten Jahr einen neuen 007 suchen - nach ganz bestimmten Kriterien.
London - Wer wird der neue James Bond? Die Gerüchteküche brodelt schon seit Jahren, doch bisher gehandelte Kandidaten dürfen sich offenbar keine Hoffnung mehr machen, die begehrte Rolle zu ergattern. Die Suche nach einem Nachfolger für Daniel Craig soll nämlich erst im kommenden Jahr richtig losgehen. Außerdem suchen die 007-Macher nach einem "frischen Gesicht". Das berichtet Branchenkenner Baz Bamigboye vom US-Magazin Deadline.