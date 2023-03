1 Seit dem 23. Januar ist die Bundesstraße zwischen Hirsau und Oberreichenbach wegen Forstarbeiten gesperrt. Das sorgt nicht zuletzt sonntags für Probleme. Foto: Klormann

Die gekappte Bus-Anbindung des Calwer Klinikums Nordschwarzwald an den Sonntagen sorgt weiterhin für viel Unmut. Doch was bedeutet das konkret für Patienten, Besucher und auch Mitarbeiter? Ein Arzt des Klinikums ergreift nun das Wort.









Am Ende musste Johannes Ullrich einfach einen Brief an unsere Redaktion schreiben. „Es trifft leider längst nicht nur die Klinikbesucher, wenn das Klinikum und das daneben liegende Wohngebiet am Sonntag völlig vom ÖPNV abgehängt wird“, schreibt der Psychiater aus Hirsau, der seit mehr als 30 Jahren in verschiedenen Positionen im Klinikum Nordschwarzwald ärztlich tätig ist.