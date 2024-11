1 Kunstwerke wie diese gibt es in diesem Jahr nicht im Stadtpark zu sehen. Foto: Baublies/Archivbild

Die Lahrer müssen auf Illuminationen im Stadtpark verzichten.









Der erste Schneefall in der kalten Jahreszeit sorgte am Donnerstagabend auch im Lahrer Stadtpark für gezuckerte Wiesen. Zum vollendeten Winterwunderland fehlt jedoch in diesem Jahr etwas.