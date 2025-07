Keine Beute in Efringen-Kirchen: Drei Einbrüche in Kindergärten

1 Die Polizei wurde zu drei Tatorten gerufen. Foto: Beatrice Ehrlich In Istein, Wintersweiler und Efringen-Kirchen hebeln die Täter Fenster und Türen auf.







Drei Einbrüche in Kindergärten meldet die Polizei in einem Bericht in der Nacht von Montag auf Dienstag. Demnach wurde in Efringen-Kirchen und in zwei Ortsteilen in drei Kindergärten eingebrochen. Unbekannte hebelten Fenster oder Türen auf, um in das Kinderhaus in der Isteiner Straße in Efringen-Kirchen sowie in den Kindergarten im Basler Weg in Istein und in den Kindergarten In den Käfmatten in Wintersweiler zu gelangen.