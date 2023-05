Die Stadtverwaltung möchte ein nächtliches Verweilverbot im Neckarpark dauerhaft durchsetzen und hat dafür schlüssige Argumente. Dennoch sind sich nicht alle Stadträte in der Frage einig.

Es gab Zeiten, da rissen die schlimmen Meldungen aus dem Neckarpark nicht ab: Drogenumschlagsplatz, Jagdszenen, Angstraum für Frauen. Doch die Probleme scheinen sich relativiert zu haben – Stadtverwaltung und die Polizei sind sich einig, dass das an einem offenbar mächtigen Instrument liegt: dem nächtlichen Verweilverbot.

So ist im (ehemaligen) Schwenninger Brennpunktpark ab 23 Uhr Feierabend. Ein Verweilen ist dort dann nicht mehr erlaubt. Die Ordnungsbehörden haben demnach eine Handhabe, auch ohne konkrete Verstöße gegen aufmüpfige Gruppen möglicherweise präventiv vorzugehen.

Das zeigt offenbar Wirkung, wie Silvie Lamla, Leiterin des Grünflächen- und Tiefbauamtes (GuT) und damit Verantwortliche für die Satzung über die Benutzung der öffentlichen Grün-und Erholungsanlagen in VS, erklärt. „Es gab keine einzige Beschwerde mehr aus der Bevölkerung“, macht sie im Verwaltungs- und Kulturausschuss deutlich. Auch sei seit dem Inkrafttreten keine Beschädigung mehr im Park festgestellt worden. Vandalen, die in der Vergangenheit häufig für Verdruss gesorgt hatten, sind wohl weg.

Gibt es nun andere Brennpunkte?

Oder weitergezogen? Darauf zielte Constanze Kaiser (Grüne) ab. „Die Brennpunkte dürften sich nun verlagert haben“, erklärt sie. Beispielsweise seien ihr Drogenumschlagsplätze auf dem Parkplatz des Schwarzwald-Baar-Centers, im Mauthepark oder im Umfeld von Wettbüros genannt worden. Grundsätzlich halte sie ohnehin nichts von einem Verbot, welches auf das reine Verweilen in einem Park abzielt. „Ich möchte hier keinen Ort, an dem ich mich nach 23 Uhr nicht mehr treffen darf“, betont sie.

Ihre Fraktionskollegin Ulrike Merkle sorge sich insbesondere darum, dass junge Erwachsene ja nicht nur einfach „weggeschickt“ werden könnten – es benötige alternative Angebote. Dennoch halte sie das Argument, dass die Ordnungsbehörden nun ein passendes Instrument habe, für „schlüssig“.

Erfolg der Maßnahme wird offensichtlich

Genau das hatte Friedrich Bettecken (CDU) gelobt. Das Verweilverbot zu verlängern mache angesichts des kommenden Sommers und vor dem Hintergrund des Erfolgs Sinn, die Christdemokraten würden geschlossen hinter dem Verweildauer für den Neckarpark stehen.

Auch Martin Rothweiler (AfD) hält die Satzung für „verhältnismäßig“: „Die Anwohner freuen sich, der Park ist sauber.“ Er wolle an einem dauerhaften Verweilverbot, so wie es die Verwaltung vorgeschlagen hatte, deshalb einen Knopf dran machen. Den „Erfolg der Maßnahme“ sah zudem Nicola Schurr (SPD), da viele Bürger die Abkürzung durch den Neckarpark vom Neckarstadtteil her wieder nutzen würden, ohne Angst haben zu müssen.

Mit Mehrheit entschied sich der Verwaltungs- und Kulturausschuss deshalb dazu, ein dauerhaftes Verweilverbot zu manifestieren. Einen Gegenvorschlag von Ulrike Heggen (Freie Wähler) dieses noch mal auf zwei Jahre zu befristen, um weitere Erkenntnisse sammeln zu können, wurde abgelehnt. Das letzte Wort hat nun der Gemeinderat am 24. Mai.