Brand in Aichhalden Bewohner stehen vor dem Nichts – Mutter und Baby suchen Wohnung

Es ist ein Alptraum: Mitten in der Nacht bricht in einem Wohnhaus in der Rathausstraße ein Feuer aus. Das Gebäude ist komplett zerstört, die Bewohner verlieren ihr Hab und Gut – erfahren in der dunklen Stunde aber auch viel Anteilnahme und Unterstützung.