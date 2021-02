Keine Atempause SV Elversberg zu Gast bei der TSG Balingen

"Wir haben es versäumt, in Führung zu gehen und es dann Walldorf mit einem Fehler leicht gemacht, das 1:0 zu erzielen. Beim 2:0 hatten wir etwas Pech, dass wir ein Mann weniger waren, so ist dann Hammann frei zum Schuss gekommen. Mit dem 2:1 von Daniel Seemann waren wir dann wieder im Spiel. In der zweiten Halbzeit hatten wir ein paar gute Möglichkeiten, aber diese haben wir nicht sauber genug zu Ende gespielt", kennt Balingens Cheftrainer Martin Braun die Gründe für die Niederlage.

Diese gilt es nun für Braun und sein Team schnell ad acta zu legen. Denn bereits am heutigen Dienstag geht es weiter mit dem Heimspiel gegen die SV Elversberg. Die Partie ist der Auftakt für ein strammes Programm im Monat Februar mit ebenfalls fünf Spielen: Am kommenden Samstag gastiert die TSG beim VfR Aalen; am Freitag, 12. Februar, gastiert um 17.30 Uhr der FSV Mainz II zum Flutlichtduell; dnach geht es am Samstag, 20. Februar, zum Namensvetter-Duell zum Bahlinger SC, und am Samstag, 27. Februar, gastiert um 14 Uhr die SG Sonnenhof Großaspach in der Bizerba-Arena.