St. Georgener Weihnachtsmarkt steht in den Startlöchern

1 Nicht wie gewohnt auf dem Marktplatz, sondern im Schulhof der Robert-Gerwig-Schule findet der Weihnachtsmarkt statt. Foto: Helen Moser

Lichterschein und Adventsstimmung verspricht der St. Georgener Weihnachtsmarkt, der am Samstag stattfindet. Zwischen Gema-Gebühren, Parkplatzmangel, geändertem Veranstaltungsort und Angebot – das kommt in diesem Jahr auf die Besucher zu.









Der Duft von Glühwein, Punsch und frischen Waffeln, eine breite Auswahl an Kunsthandwerk und ein Tag in vorweihnachtlicher Atmosphäre – das verspricht der St. Georgener Weihnachtsmarkt, der an diesem Samstag, 9. Dezember, 11 bis 20 Uhr, zum 48. Mal stattfindet.