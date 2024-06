Keine Änderungen am Bebauungsplan?: Die BI Hochstraße ist von der Stadt Lahr enttäuscht

Keine Änderungen am Bebauungsplan?

1 Die Hochstraße ist ein Nadelöhr für den Verkehr. Anwohner befürchten, dass sich die Situation durch eine weitere Bebauung noch verschlimmert. Foto: Wendling

Die Pläne für vier vierstöckige Mehrfamilienhäuser im Villenviertel stießen im März auf große Ablehnung. Seitens der Anwohner sowie im Gemeinderat. Nun gibt es offenbar einen neuen Bebauungsplan. Die BI bemängelt fehlendes Entgegenkommen, die Stadt wehrt sich.









Der Streit um eine geplante Bebauung in der Lahrer Hochstraße geht in die nächste Runde: Die Firma Gemibau plant im Gebiet, dessen Bild durch Villen und Einfamilienhäuser geprägt ist, eine neue Bebauung. Genauer: Vier viergeschossige Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 41 Wohnungen sowie vier weitere Bauplätze. Anwohner befürchten, dass sich die Bebauung nicht in den Charakter des Wohngebiets einfügt. Zudem warnen sie vor großen Park- und Verkehrsproblemen, wenn bis zu 120 Menschen dort hinziehen und sich die Einwohnerzahl vervierfacht.