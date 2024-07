Keine Abendkasse: Beatparade in Empfingen ist erneut ausverkauft

1 Die Beatparade startet am Samstag um 14 Uhr am Ortseingang Empfingen. Foto: Daniel Begemann

Die Empfinger Beatparade ist bereits zum dritten Mal in Folge ausverkauft – das verkünden die Veranstalter am Dienstag auf Instagram.









„Auch in diesem Jahr sind wir wieder ausverkauft“, heißt es auf dem Instagram-Profil des Veranstalters. Eine Abendkasse wird es demnach auch in diesem Jahr nicht geben. „Wir haben auf jeden Fall damit gerechnet“, erklärt Markus Saier, einer der Organisatoren der Beatparade. „Immerhin läuft der Vorverkauf Jahr für Jahr besser.“ Über 7500 Raver dürften dieses Jahr wieder am Samstag in Empfingen unterwegs sein.