Defekter Linienbus sorgt für Stau in Horb

Der Linienbus war verantwortlich für einen Stau in der Horber Innenstadt. Foto: Ganswind Ein defekter Linienbus hat am Montagnachmittag in der Horber Innenstadt für erhebliche Verkehrsbehinderungen gesorgt.







Ein defekter Linienbus sorgte am Montagnachmittag in der Neckarstraße gegen 17 Uhr für einen Stau in der Horber Innenstadt.