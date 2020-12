Kein Weihnachtsgeschäft Rottenburger Einzelhandel leidet unter Lockdown

Viele Kunden haben sich vor dem Lockdown verabschiedet

Manch einer der Einzelhändler des Handels- und Gewerbevereins findet neue Wege, wie die Ware zum Kunden kommt. Beispielsweise Sybille Kienzlen von Lederwaren Reudanik. Sie setzt auf das Ausliefern von Bestellungen und Sonderangebote, die mittels Instagram eingesehen werden können. Bestellt werden kann bei vielen Einzelhändlern des HGV telefonisch oder über die Homepage. Kienzlen war erstaunt, wie viel in den beiden Tagen nach der Bekanntgabe des Lockdowns in der Innenstadt los war. "Viele Kunden kamen eigens in unseren Laden und haben sich verabschiedet, etwas gekauft und frohe Weihnachten gewünscht", erzählt Kienzlen sichtlich gerührt.

Dennoch müsse der Verlust der eineinhalb Wochen Weihnachtsgeschäft erst einmal verschmerzt werden. Denn diese eineinhalb Wochen vor dem Heiligen Abend seien immer mit die umsatzstärksten Wochen des Jahres, ähnlich wie die Wochen vor Ostern. "Das Ostergeschäft ist uns aufgrund des ersten Lockdowns auch weggebrochen", sagt Kienzlen.

Viele Kunden würden sehr gerne in Rottenburgs Geschäften einkaufen. Geschätzt wird die heimelige, gemütliche Atmosphäre der Altstadt, auch und gerade vor Weihnachten. Am Abend erleuchten die großen Drei-D-Sterne und die Weihnachtsbeleuchtung die Altstadt und tauchen sie in eine weihnachtliche Atmosphäre. Auf dem Marktplatz steht der große Christbaum, und am Dienstagabend waren auffallend viele Menschen in den Straßen und Gassen und nutzten die letzten Stunden vor dem großen Lockdown und der Schließung der Geschäfte.

Viele erledigen Weihnachtseinkäufe kurz vor knapp

Im Esprit-Store von Weippert herrschte eine aufgewühlte Stimmung. Denn der Laden war nie leer, zumindest nicht in den vergangenen Wochen. "Viele Schüler bekamen dicke Pullis, da in den Schulen immer lange gelüftet wird", berichtet Walburga Brenndörfer, die auch erzählt, dass Schals und Jacken der "Super-Renner" vor Weihnachten waren. Auch Hosen seien sehr gefragt gewesen. Doch auch hier bricht ein Teil des Weihnachtsumsatzes weg. "Wir haben aber gemerkt, dass sich jeder vor dem Lockdown noch einmal etwas gönnen wollte, und sei es nur ein Schal", sagt die Einzelhandelsverkäuferin.

"Es gibt nur wenig Winterware, auf der wir sitzenbleiben werden", meint Sybille Kienzlen zuversichtlich. Bereits jetzt habe sie schon Frühlingsware bekommen, "ansonsten sind unsere Taschen oder Geldbeutel aber eher zeitlos". Dass dem Weihnachtsgeschäft die letzten Tage fehlen, sei zwar nicht sehr positiv, gerade aus dem Grund, dass viele Menschen ihre Weihnachtseinkäufe auf die letzten Tage vor dem Fest verschieben. Daher sei sie für Kundenbestellungen offen, "man erreicht mich auf dem Festnetz oder übers Handy". Man schicke zu oder liefere bestellte Ware auch noch kurz vor dem Fest aus. Aktiv engagiert sich Kienzlen in der Gruppe Einzelhandel des HGV und im Beirat des HGV.

Viel los in der Buchhandlung

In der Buchhandlung Osiander war am Dienstag und auch am Montag sehr viel los. "Uns fehlen wie allen Einzelhändlern aber die letzten eineinhalb Wochen vor dem Weihnachtsfest", klagt Filialleiterin Anja Weiß. Kalender seien sehr gut gegangen, und ein Buch als Weihnachtsgeschenk geht bekanntlich immer. Kinder lieben bereits die Bücher mit den bunt bebilderten Weihnachtsgeschichten, Erwachsene schauen vielleicht, was über Barack Obama und seine Frau Michelle in den Büchern steht oder verschenken einen Weihnachtskrimi.

Zum Krimi jedenfalls wird der Lockdown nicht nur für Einzelhändler, sondern auch für andere betroffene Personengruppen wie Künstler oder Musiker. Weihnachtsmusik wie in den Jahren zuvor erfüllte jedenfalls nicht die Gassen der Rottenburger Altstadt beim Weihnachtsbummel.