Kein Wahllokal in Unterschwandorf: Warum es vielleicht kein getrenntes Ergebnis bei der Landtagswahl gibt

Unterschwandorfer, die ihre Stimme bei der Landtagswahl persönlich abgeben wollen, müssen sich nach Oberschwandorf begeben. Sind es zu wenige, könnte das die Auszählung beeinflussen.
Die Unterschwandorfer freuen sich über den Bau ihres Bürgerhauses. Dafür müssen sie immer mal wieder Einschränkungen und Unannehmlichkeiten in Kauf nehmen. Eine solche ergibt sich jetzt bei den anstehenden Landtagswahl am Sonntag, 8. März. Die verbleibenden Räumlichkeiten können aufgrund der anstehenden Arbeiten nicht mehr als Wahllokal genutzt werden.