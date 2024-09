Kein Vortrag gewünscht: Alte Synagoge sagt AfD-Mitglied ab

1 In der Alten Synagoge in Hechingen wurde einem Referenten abgesagt, weil sich nachträglich herausstellte, dass dieser AfD-Mitglied ist. Foto: Klaus Stopper

Über die Höhlenforschungsaktivitäten eines Hechinger Rabbiners sollte in der Alten Synagoge ein Vortrag stattfinden. Der Vorstand sagte das nun ab, weil sich nachträglich herausstellte, dass der Referent Mitglied der AfD ist.









„Auf den Spuren des Rabbinatsverwesers Leon Schmalzbach“ lautet der Titel des Vortrags, der für Donnerstag, 19. September, in der Alten Synagoge als Vortrag eingetragen ist. Allerdings hat der Vorstand des Synagogen-Gedenkstättenvereins diesen Vortrag nun abgesagt, weil der Referent Mitglied der AfD ist und auch regelmäßig in Hechingen an Veranstaltungen dieser Partei teilnimmt.