1 Siegfried Schall Foto: WFV

Der Warter Siegfried Schall ist mit sofortiger Wirkung von all seinen Ämtern im Fußballbezirk Nordschwarzwald zurückgetreten.









Um Punkt 12.30 Uhr geht an diesem Dienstag die Nachricht raus an alle Vereine der Kreisliga A Ost: Siegfried Schall tritt von all seinem Ämtern im Fußballbezirk Nordschwarzwald zurück. Er war bis dahin Staffelleiter der Kreisliga A Ost, Jugendbezirkspokalleiter und Mitglied im Bezirksjugendausschuss.