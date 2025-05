„Kein Verständnis für die Abweichler“: Das sagen die Abgeordneten des Lahrer Wahlkreises zu Kanzler-Wahl

1 Das Das Siegerlächeln von Friedrich Merz wirkte nach den Anspannungen des Tages noch etwas verkrampft, als am Dienstagnachmittag im Bundestag endlich feststand, dass er neuer Bundeskanzler wird. Foto:

Erst im zweiten Anlauf ist Friedrich Merz zum Kanzler gewählt worden. Die Wahlkreisabgeordneten sagen, wie sie das Ganze im Bundestag erlebt haben – und was sie von der neuen Regierung erwarten.









Um 16.15 Uhr war er am Ziel: Friedrich Merz ist am Dienstag zum zehnten Bundeskanzler gewählt worden. Danach hatte es am Vormittag noch nicht ausgesehen, doch nach der Schlappe im ersten Wahlgang konnte Merz im zweiten Wahlgang das Total-Debakel verhindern. Ein unerwartet turbulenter Tag war es auch für die Abgeordneten des hiesigen Wahlkreises, die unserer Redaktion im Anschluss Rede und Antwort standen.