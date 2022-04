1 "Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und Veranstalter hatten sich schon sehr auf das Event und die Besucher gefreut", teilt der City-Verein Nagold zu diesem an die Redaktion geschickten Foto zur Absage des verkaufsoffenen Sonntags mit. Foto: Hinz

Am 1. Mai dürfen in Nagold die Läden nun doch nicht öffnen. Der Verwaltungsgerichtshof kassierte die Genehmigung der Stadt Nagold wieder ein. Sehr zur Freude der Gewerkschaften - und zum Verdruss der Händler.















Nagold - "Tja – wir als SPD Nagold haben gleich gesagt, dass das nicht geht! Jetzt hat die Stadt Nagold hierfür die Quittung bekommen." So lautete kurz nach dem Bekanntwerden des Gerichtsbeschlusses einer der zahlreichen Kommentare, die in den Sozialen Medien zu lesen waren. Daniel Steinrode, Fraktionschef der SPD im Nagolder Gemeinderat, hatte ihn verfasst. Und nicht ohne Genugtuung noch erwähnt: "Der 1. Mai bleibt Feiertag auch in Nagold!"

Verdi zieht vor Gericht

Steinrode und seine SPD waren es denn auch, die den Beschuss des Nagolder Gemeinderats, am 1. Mai einen verkaufsoffenen Sonntag zuzulassen, nicht mittragen wollten. Die anderen Fraktionen stimmten der Satzung zu. Ein großer Mehrheitsbeschluss also – auch wenn sich nicht nur SPD-Räte sehr kritisch zu dem gewählten Datum geäußert hatten. Und vielleicht ahnte da der eine oder andere auch schon, auf welch vehementen Widerstand dieser Beschluss noch stoßen würde. Vor allem Genossen äußerten sich kritisch. Die oberste SPD-Chefin Saskia Esken sprach gar von einem "Affront". Doch die Gewerkschaften waren es, die der Kritik auch Taten folgen ließen. Verdi zog vor Gericht. Und am 26. April fällte der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg im Eilverfahren den Beschluss, dass die von der Stadt Nagold genehmigte Satzung außer Vollzug gesetzt wird.

Damit ist klar: Der verkaufsoffene Sonntag am 1. Mai in Nagold ist gestorben. Juristisch dagegen vorgehen kann man nicht mehr. Der Beschluss ist nicht anfechtbar.

Händler: "Keinerlei Verständnis"

Des einen Freud, des anderen Leid: So ganz überrascht hat der Beschluss der Mannheimer Richter vielleicht nicht, doch Nagolds Händler, vertreten durch den City-Verein, sind alles andere als amüsiert. Man habe dafür keinerlei Verständnis, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins. Denn rechtlich gesehen seien Veranstaltungen dieser Art am 1. Mai in ihren Augen möglich. Aufgrund der Planungsunsicherheiten Anfang des Jahres habe man den ursprünglichen Termin soweit wie möglich nach hinten verschoben. Angesichts der Osterfeiertage und weiterer innerstädtischer Veranstaltungen sei in diesem Jahr dann kein anderer Termin mehr möglich gewesen. "Aus der Sicht des Handels gibt es bei den Kunden und Besuchern in Nagold das Bedürfnis, auch am Sonntag eine lebendige Stadt zu erleben", heißt es weiter. Städte der Zukunft seien Räume für Begegnungen. Das Gesamterlebnis stehe im Vordergrund. Bummeln, im Straßencafé sitzen, den Kunsthandwerkermarkt erleben, Menschen treffen.

Dem Handel werden die Hände gebunden

"Dass ausgerechnet die Gewerkschaft dies verhindert zeigt, wie wenig Verständnis hier für Handel und Stadt vorhanden ist. Längst sind Kunden online unterwegs und kaufen dort natürlich auch am Sonntag ein. Dem Handel in der Stadt werden mit diesem Gerichtsurteil die Hände gebunden", erklären die Werberingvorsitzenden Christoph Leins und Petra vom Bovert. Die Gewerkschaft habe mit dieser Klage ein Exempel statuiert und das ausgerechnet in einer Zeit, in der nach harten Pandemiejahren langsam wieder zur Normalität zurückgekehrt werde.

Plaschke: "Totengräber der Innenstädte"

Auch die Vorsitzende des City-Vereins wählt drastische Worte: "Verdi gefährdet gerade damit aus unserer Sicht Arbeitsplätze der Mitarbeiter im Handel, deren Interessen sie vertritt. Solidarität sieht anders aus. Für uns Händler in Nagold gehört die Gewerkschaft damit zu den Totengräbern der Innenstädte." Und Nagolds City-Managerin Saskia Fortenbacher ergänzt: "Es hätte ein lockerer, unkomplizierter Sonntag im schönen Nagold werden können. Die kurzfristige Absage dieser langjährigen Traditionsveranstaltung schadet nicht nur den Akteuren der Veranstaltung, wie zum Beispiel den Kunsthandwerkern und Caterern, sondern auch dem Image der Stadt Nagold."

Das sagen die Gewerkschaften

Die Gewerkschaft Verdi hatte am Mittwochmorgen kurz nach 10 Uhr als erste von dem Beschluss der Richter berichtet. "Der VGH folgte damit der Begründung der Gewerkschaft Verdi, dass der verkaufsoffene Sonntag und das damit von der Stadt verknüpfte Event nicht die erforderliche rechtliche Gewichtung hat", heißt es in einer Mitteilung. Eine Anfrage bei der Gewerkschaft im Vorfeld hätte diese Niederlage der Stadt Nagold verhindern können. Thorsten Dossow, Geschäftsführer von Verdi sagt dazu: Dies sei ein weiterer Erfolg der Arbeitnehmer-Bewegung. "Nicht umsonst gibt es den 1. Mai und er ist wichtiger denn je."

Thomas Schark, Gewerkschaftssekretär Handel, meint zu dem Beschluss: "Der Sonntag ist der einzige Tag, der den Familien als geschützter Zeitbereich verblieben ist. Gerade Frauen, die überwiegend im Einzelhandel arbeiten, tragen die Hauptlast der Familienarbeit und sind durch die langen Öffnungszeiten schon genügend aus dem normalen Familienleben herausgerissen." Von Seiten der Gewerkschaft sei man aber bereit, in einem Gespräch mit der Stadt die Möglichkeiten für zukünftige verkaufsoffene Sonntage zu besprechen.

Dorothee Diehm, erste Bevöllmächtigte der IG Metall Freudenstadt, äußert sich ebenfalls zu dem Urteil und nimmt vor allem die Stadt Nagold ins Visier: "Es ist eine Schande, dass seitens der Stadt Nagold nicht nur an den Gewerkschaften vorbei entschieden wurde, sondern die Verantwortlichen der Stadt Nagold wollten die Schuld sogar den Gewerkschaften in die Schuhe schieben, dass ohne verkaufsoffenen Sonntag wirtschaftliche Einbußen und Arbeitsplatzverluste entstehen würden." Solch eine Argumentation sei "primitiv und inhaltsleer".

OB: "Verlierer stehen fest"

Als "sehr bedauerlich" bezeichnet Nagolds OB Jürgen Großmann den Gerichtsbeschluss. Die Terminwahl sei eine der Pandemie geschuldete Ausnahmesituation. Er schließe sich ganz dem Statement des Cityvereins an und sei "genauso enttäuscht wie die Macher und Akteure". Und obwohl Großmann "alle örtlichen Akteure, auch die der Politik" dazu aufruft "wieder an den Tisch der Gemeinsamkeit zurückzukehren", wählt er abschließend sehr deutliche Worte: "Das ist jetzt kein Grund für Siegesgeheul. Für niemand. Denn die Verlierer stehen fest – die Innenstadt und die Arbeitsplätze!"

Das sagt der Handelsverband

Der Beschluss des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg sorgt auch überregional für Aufsehen. Ganz anders als die Gewerkschaften beurteilt die Hauptgeschäftsführerin des Handelsverbandes Sabine Hagmann die Sachlage. Sie hält den Richterspruch vor dem Hintergrund der coronabedingten Probleme in den Innenstädten mit weniger Besuchern für "unglaublich". Man müsse alles tun, um sie wieder in die Innenstädte zu locken. "Die Gewerkschaft sägt an dem Ast, auf dem sie sitzt", sagt Hagmann. Mit der Einstellung würden Arbeitsplätze gefährdet. Überdies habe sie von den Arbeitnehmern noch nie eine Klage über die Sonntagsarbeit gehört, sei mit ihr doch ein höherer Lohn, Freizeitausgleich und für die meist weiblichen Mitarbeiter eine nachmittägliche Betreuung ihrer Kinder durch den Vater verbunden.

Kommentar: Schmerzhaft

Von Heiko Hofmann

Autsch, das tut weh. Per Eilverfahren hat der Verwaltungsgerichtshof in Mannheim Nagolds Pläne für den verkaufsoffenen Sonntag am 1. Mai gekippt. Für die engagierten Händler in dieser Stadt ist das extrem schmerzhaft – waren sie doch schon gut vorbereitet und ganz heiß drauf, nach den mageren Corona-Jahren, endlich wieder einen dieser legendären verkaufsoffenen Sonntage mit tausenden von Besuchern in Nagold auf die Beine stellen zu können. Ganz überraschend kommt die Entscheidung aber nicht. Und natürlich ist es das gute Recht der Gewerkschaften, "ihren" Feiertag zu schützen – wenn notwendig auch mit gerichtlicher Unterstützung. Und was bleibt von alledem? Womöglich tiefere Gräben als mancher denkt. Denn ein Scherbenhaufen ist zwar schnell zusammengekehrt – doch schmerzhafte Splitter können immer wieder auftauchen.