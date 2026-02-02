Kein Verbot in Bisingen: „Konfetti gehört einfach zur Fasnet dazu“

Die Stadt Tuttlingen ist nicht die erste Kommune, die ein Konfetti-Verbot bei den Fasnetsumzügen verhängt hat – und sie wird auch nicht die letzte gewesen sein. Die Gemeinde Bisingen nimmt sich da raus – nennt Alternativen aber überlegenswert. Trotzdem: „Es gibt derzeit kein Bestreben, ein förmliches Konfetti-Verbot zu erlassen“, informiert Bisingens Hauptamtsleiter Michael Breimesser auf Nachfrage. Im Übrigen stehe die Verwaltung mit den örtlichen Zünften in einem „kontinuierlichen und konstruktiven Austausch“.​

Aufwand ist erheblich ​Dennoch sei nicht von der Hand zu weisen, dass die Entfernung der Papierschnipsel einen erheblichen Aufwand verursache. Insbesondere bei Nässe würden diese regelrecht auf dem Asphalt kleben, sodass der Einsatz von „schwerem Gerät“ (beispielsweise Kehrmaschine) erforderlich werde. Und da die Kommune nicht über eine solche Maschine im eigenen Fuhrpark verfüge, müsse diese Dienstleistung eingekauft werden.​

Ein weiterer unschöner „Nebeneffekt“ sei, dass bei den Umzügen Stroh und Konfetti auch in die Regeneinlaufschächte gelange und diesen „zusetze“. Um deren Funktionsfähigkeit zu gewährleisten, würden nach der Fasnet Kontrollen und gegebenenfalls zusätzliche Reinigungsleistungen notwendig.​

Bekenntnis zur Fasnetshochburg

​Thorsten Spörl, im Kirchspiel Hans Dampf (nicht nur) in allen närrischen Gassen, freut sich über das Bekenntnis seiner Heimatgemeinde unterm Zoller zur Fasnet – und zu alledem, was seiner Meinung nach dazu gehört. Dabei ist der Vizepräsident des Narrenfreundschaftsrings Zollernalb „ganz bei den Städten und Gemeinden und ebenso bei den Anwohnern entlang der närrischen Umzugsstrecken“: „Klar haben die im Nachgang ordentlich zu tun, die Straßen und Gehwege zu reinigen.“

Das sei nicht zu unterschätzen, erst recht nicht, wenn es während des Umzugs geschneit oder geregnet hat – dann seien die bunten Papierschnitzel wirklich kaum wegzubekommen vom Straßenbelag und aus den Bordsteinrinnen.​

Auch das Stroh, das in Bisingen an erster Stelle die Nichthuldiger „unters Volk“ bringen, bleibe in diesem Fall in jeder Ritze haften. Aber, sagt Spörl, der selbst ein Nichthuldiger ist: „Konfetti, Heu und Stroh gehören einfach zur Fasnet dazu.“ Speziell das Konfetti nennt er „ein Attribut der Fasnet“.​

Anders als beispielsweise die farbigen Rauchbomben, die inzwischen – und immer häufiger – von diversen Gruppen gezündet werden. Nur: Die machen weniger Dreck.​

Ein dickes Dankeschön

​Weil Thorsten Spörl also sehr wohl um die närrischen Konfettischlachten und deren Folgen weiß, entsendet er an dieser Stelle schon heute ein dickes Dankeschön ins Bisinger Rathaus und an den örtlichen Bauhof – und er vergisst auch die Bürgerinnen und Bürger nicht, die die bunte Hinterlassenschaft vor ihrer Haustür jedes Jahr wieder geduldig ertragen und beseitigen.​

Ihnen ruft er zu: „Die Gemeinde Bisingen ist eine Fasnetshochburg. Schön, dass bei uns das Feiern der Fünften Jahreszeit noch so ausgelassen möglich ist.“ Es möge so bleiben, wünscht sich der Nichthuldiger (und dass keiner irgendwann auf die Idee kommt, die Straßenreinigungskosten auf die Verursacher umlegen zu wollen). Überhaupt: „Je mehr man darüber spricht, umso mehr wird’s ein Thema – also lassen wir das!“