Kein Verbot in Bisingen: „Konfetti gehört einfach zur Fasnet dazu“

Die Reinigungskosten nach den närrischen Umzügen sind nicht unerheblich. Droht ein Verbot in Bisingen?
Die Stadt Tuttlingen ist nicht die erste Kommune, die ein Konfetti-Verbot bei den Fasnetsumzügen verhängt hat – und sie wird auch nicht die letzte gewesen sein. Die Gemeinde Bisingen nimmt sich da raus – nennt Alternativen aber überlegenswert. Trotzdem: „Es gibt derzeit kein Bestreben, ein förmliches Konfetti-Verbot zu erlassen“, informiert Bisingens Hauptamtsleiter Michael Breimesser auf Nachfrage. Im Übrigen stehe die Verwaltung mit den örtlichen Zünften in einem „kontinuierlichen und konstruktiven Austausch“.