Kein Umzug – trotzdem Fasent: Die „Driewili-Stampfer“ begeisterten mit ihrem Konzert in Friesenheim

Gemeinsam haben die „Driewili-Stampfer“ und ihre Fans auf dem Grundschulhof in Firesenheim das 33-jährige Bestehen gefeiert.
„Heute gibt es mit uns ein Platzkonzert, weil es in diesem Jahr in Friesenheim keinen Fasnachtsumzug gibt“, sagte Karsten Müller zur Begrüßung der zahlreichen Gäste, die sich schon früh auf dem Grundschulhof in Friesenheim versammelt hatten. Viele Familien und eine große Fangemeinde der „Driewili-Stampfer“ fanden sich ein. „Dass so viele gekommen sind, ehrt uns“, betonte Müller.