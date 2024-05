Kein Trinkwasser am 21. Mai

Am Dienstagmorgen, 21. Mai, kommt in Hammereisenbach für einige Stunden kein Wasser aus dem Hahn.

Die Wasserversorgung in Hammereisenbach ist am Dienstag, 21. Mai, gestört.









Aufgrund notwendiger Wasserleitungsarbeiten im Zuge der Bauarbeiten in der Ortsdurchfahrt ist voraussichtlich in ganz Hammereisenbach am Dienstag, 21. Mai, zwischen 8 und 13 Uhr die Versorgung mit Frischwasser eingestellt.