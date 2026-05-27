Kein Transit möglich: Autobahn-Firma bereitet Fahrer auf Brenner-Blockade vor

Der Brenner zwischen Österreich und Italien ist am 30. Mai für den Transitverkehr blockiert. Vorbereitungen auf die Blockade laufen seit langem. Auf Südtiroler Seite rüstet man sich ebenfalls.
Bozen - Kurz vor der geplanten Brenner-Blockade bereitet der Betreiber der Brennerautobahn A22 in Italien auf die erwarteten Verkehrsbehinderungen vor. Fahrten auf dem Abschnitt von Trient in Richtung Norden nach Österreich sollten auf das "unbedingt notwendige Minimum" beschränkt werden, empfiehlt der Autobahnbetreiber auf seiner Webseite.