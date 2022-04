1 Die Nachfrage nach Corona-Schnelltests ist rapide gesunken – und die Plätze könnten bald wieder für Veranstaltungen gebraucht werden. Foto: Nölke

Der "Freedom-Day" steht vor der Tür. Mit dem Wegfall der meisten Corona-Maßnahmen schließen auch einige Testzentren. So etwa die Test-im-Auto-Stationen des Sicherheitsdienstes "Be Save" aus Albstadt und des Deutschen Roten Kreuzes.















Link kopiert

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

Zollernalbkreis - "Vorerst letzter Testtag: So. 03. April 2022" prangert in großen roten Buchstaben auf der Internetseite von Test-im-Auto am Messegelände in Balingen. Auch die Stationen in Hechingen (letzter Testtag Freitag, 1. April) und Albstadt (3. April) schließen.

Martin Braun, Geschäftsführer von "Be Save" und Erfinder der Test-im-Auto-Stationen, betont im Gespräch mit unserer Zeitung jedoch, dass er aktuell nur von einer vorübergehenden Schließung ausgehe. "Wir werden die Teststationen so gut es geht in einen Standby-Modus versetzen". Hintergrund sei die rapide gesunkene Nachfrage an Schnelltests.

Lesen Sie auch: Corona Testangebot - Redakteur wagt den Selbstversuch

Braun sieht dabei nicht nur die wirtschaftlichen Aspekte, sondern auch die Motivation seines Teams: "Unsere Mitarbeiter sind müde", berichtet er. "Egal ob eigenes Personal oder die Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes, die an den Teststellen in Balingen und Hechingen sitzen." Seit fast einem Jahr, genauer seit dem 30. April 2021, wurde täglich getestet. Zunächst noch am Firmensitz in Ebingen, später am Thalia-Theater in Tailfingen, an der Domäne in Hechingen und inzwischen an fünf verschiedenen, zentral gelegenen Standorten in Balingen, Hechingen und Albstadt.

"Facelift" für Teststationen

Was in diesem "Standby-Modus" mit den Teststationen passiert? Braun spricht von einem "Facelift". Es werden Reparaturen durchgeführt, Löcher geflickt und alles wieder instandgesetzt. "Wir werden versuchen, die Plätze für die Teststationen zu halten." Durch das Wiedererwachen der Eventbranche habe er aber auch Verständnis dafür, dass etwa der Weiher-Festplatz in Hechingen bald wieder für Veranstaltungen gebraucht werden könnte. Er sehe jedoch aktuell noch nicht das komplette Aus: "Ich rechne damit, dass wir in wenigen Wochen wieder ein größeres Testangebot brauchen."

Aus diesem Grund beobachtet das Unternehmen nun die "Lage am Markt": Welche anderen Testzentren schließen? Was macht die Politik? Darum wolle man alles vorbereiten, um jederzeit wieder schnell durchstarten zu können.