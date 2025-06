Die zweite Mannschaft des Karlsruher SC ist am Ziel: Dank eines 2:0-Siegs bei der SG HD-Kirchheim am Dienstagabend steigt der Nachwuchs des Zweitligisten als Meister der Verbandsliga Nordbaden direkt in die Oberliga auf.

Weil neben dem Zweitplatzierten 1. FC Bruchsal auch der Tabellendritte, der 1. FC Mühlhausen, auf die Aufstiegsrelegation verzichtet, steht der Gegner des FC Holzhausen in der Relegation schon ungewöhnlich früh fest. Da nämlich der Verbandsliga-Vierte in Nordbaden laut Regularien nicht aufsteigen darf, entscheidet das Duell zwischen dem Südbadischen Vizemeister Türkischer SV Singen und Holzhausen über den Oberliga-Aufstieg.

FCH-Trainer Karsten Maier hat dann also viel Zeit, um seine Elf auf den kommenden Gegner vorzubereiten und muss nicht zwei potenzielle Gegner gleichzeitig analysieren. Klar ist auf jeden Fall: Der FC Holzhausen geht der zweiten Mannschaft des Karlsruher SC aus dem Weg.

Entscheidung am 22. Juni

Das neue Team startete direkt in der Verbandsliga und spielt in der kommenden Saison in der Oberliga. Ob er dort auf den FC Holzhausen trifft, entscheidet sich am 22. Juni, wenn das Rückspiel der Relegation gegen den Türkischen SV Singen ansteht.

Fernduell um Platz 3 in Nordbaden

Die Entscheidung, dass es keinen Relegations-Teilnehmer aus Nordbaden gibt, fiel am Mittwochabend. Der letztjährige Verbandsliga- Aufsteiger GU-Türk. SV Pforzheim, der an der Relegation teilgenommen hätte, und der 1. FC Mühlhausen, der verzichten wollte, spielten im Fernduell den dritten Platz in Nordbaden aus.

Drama in den beiden Spielen

Während der 1. FC Mühlhausen zu Hause nach schnellem 0:1-Rückstand mit 2:1 die Oberhand behielt, unterlag der GU-Türkische SV nach schneller 1:0-Führung mit 2:3 bei Fortuna Heddesheim und verspielte damit wegen des deutlich schlechteren Torverhältnisses sogar unabhängig von der anderen Partie alle Chancen.