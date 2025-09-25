„Kein Signal“: Technik-Ärger bei Basel-Trainer Ludovic Magnin

Kein Empfang? Trainer Ludovic Magnin ist nach der Niederlage in Freiburg angefressen. SC-Coach Julian Schuster entschuldigt sich. Der Sport-Club prüft die Angelegenheit.
Ludovic Magnin haderte nicht nur mit der Leistung seiner Mannschaft, sondern auch mit der Technik. „Ich hatte keine Verbindung auf der Bank. Das ist etwas, das ich nicht verstehen kann. Wir konnten die Bilder nicht sehen“, sagte der Trainer des FC Basel nach der 1:2 (0:1)-Niederlage in der Europa League beim SC Freiburg. Später fügte er noch hinzu: „Wir sind in 2025, gehen in ein top modernes Stadion – und der Gegner hat kein Signal.“