„Kein Signal“: Technik-Ärger bei Basel-Trainer Ludovic Magnin

Kein Empfang? Trainer Ludovic Magnin ist nach der Niederlage in Freiburg angefressen. SC-Coach Julian Schuster entschuldigt sich. Der Sport-Club prüft die Angelegenheit.

Ludovic Magnin haderte nicht nur mit der Leistung seiner Mannschaft, sondern auch mit der Technik. „Ich hatte keine Verbindung auf der Bank. Das ist etwas, das ich nicht verstehen kann. Wir konnten die Bilder nicht sehen“, sagte der Trainer des FC Basel nach der 1:2 (0:1)-Niederlage in der Europa League beim SC Freiburg. Später fügte er noch hinzu: „Wir sind in 2025, gehen in ein top modernes Stadion – und der Gegner hat kein Signal.“

Schuster entschuldigt sich – SC bezieht Stellung

„Wenn das uns mal auswärts passiert, ärgere ich mich sehr darüber. Sollte das so sein, entschuldige ich mich an dieser Stelle“, sagte Freiburgs Coach Julian Schuster angesprochen auf Magnins Technik-Ärger. „Das hat auch etwas mit Fairplay zu tun.“ Man werde das „auf jeden Fall überprüfen“, kündigte er an.

Die Überprüfung habe ergeben, dass die gesamte Infrastruktur sowie die Netzwerktechnik an den Bänken während des gesamten Spieltags voll funktionsfähig gewesen seien, erklärte der Sport-Club am Donnerstag. Es habe zu keiner Zeit einen technischen Ausfall oder eine Störung gegeben. Womöglich lag demnach ein Problem mit dem Equipment der Gäste vor.

Von seinem eigenen Trainerteam habe er keine Hinweise bekommen, dass es womöglich kein Signal empfangen habe, hatte Schuster zuvor zudem erklärt.