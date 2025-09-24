Türkei: Schlimmste Dürre seit 50 Jahren

Klimawandel, Verschwendung, Ignoranz: Es ist eine Mischung aus vielen Faktoren, welche die seit Monaten herrschende Dürre in der Türkei verschärfen.
Die Türkei erlebt derzeit die schlimmste Trockenheit seit mehr als 50 Jahren. In den vergangenen elf Monaten sei die Niederschlagsmenge auf das niedrigste Niveau seit 52 Jahren gefallen, erklärt der türkische Wetterdienst in seinem Monatsbericht. In der an Syrien grenzenden Region Anatolien im Osten des Landes sei die Niederschlagsmenge sogar um mehr als 60 Prozent zurückgegangen.