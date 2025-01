Kein Problem bei Notfällen: Drohender Ärztestreik – Zollernalb-Klinikum war vorbereitet

1 Notfälle hätten jederzeit versorgt werden können, heißt es aus dem Zollernalb-Klinikum. Foto: Kaufmann

Gegen den Fall der Fälle hatte sich das Zollernalb-Klinikum gewappnet.









Am frühen Dienstagmorgen ging die gute Nachricht viral: Gewerkschaft und die Arbeitgeber konnten sich auf ein Paket einigen – die Ärztestreiks in kommunalen Kliniken wurden abgesagt. Das Zollernalb-Klinikum mit seinen Standorten in Balingen und Albstadt wäre im Falle des Falles aber vorbereitet gewesen: „Ob es tatsächlich zu einem Streik bei uns am Zollernalb-Klinikum gekommen wäre, bleibt unklar. Vorsorglich hatten wir jedoch gemeinsam mit dem Marburger Bund eine Notdienstvereinbarung getroffen, um im Ernstfall eine sichere Versorgung zu gewährleisten“, berichtet das Klinikum auf Anfrage. Dank der Vereinbarung sei sichergestellt gewesen, dass Notfälle und lebensbedrohliche Situationen jederzeit hätten behandelt werden können. „Da die Streiks nun nicht stattfinden, ist diese Maßnahme hinfällig geworden“, heißt es weiter.