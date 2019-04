Kein prima Klima Grüne und CDU giften sich im Landtag an

Stuttgart - Da mag der interne Streit noch so groß sein: Normalerweise geben die grün-schwarzen Regierungsfraktionen zumindest öffentlich ein geschlossenes Bild ab. Das ist am Mittwoch im Landtag im Stuttgart anders gewesen. Die CDU brachte das Thema Klimaschutz im Parlament auf die Tagesordnung. Das geplante Klimaschutzgesetz für Baden-Württemberg ist seit langem ein Punkt in der umfangreichen Liste mit Streitthemen in der Koalition von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne). Eisig ist auch die Stimmung zwischen den Regierungspartnern. Gegenseitigen Applaus gab es kaum.