Kein neuer Investor in Sicht: Aus dem in Lahr geplanten Ärztehaus wird wohl nichts

Um die Pläne für ein neues Gesundheitszentrum in der Lahrer Turmstraße ist es sehr ruhig geworden. Dabei hatte die Stadt große Erwartungen an das Projekt geknüpft.
Die Pläne hatten vielversprechend geklungen – denn die Vorteile für die Patienten lagen auf der Hand: Sie hätten ein umfangreiches Gesundheitsangebot an einem Ort nutzen, sich somit Zeit und Wege sparen können. Das in der Turmstraße geplante Zentrum hätte man aus der Innenstadt problemlos zu Fuß erreichen können. Ein zeitgemäßer Gesundheitsstandort für Lahr sollte es werden, eine Antwort auf den demografischen Wandel, durch den die Anzahl der Patienten und Arztbesuche zunehmen wird. Dafür müssen Strukturen auf kommunaler Ebene geschaffen werden.