Kein Neubau in Rottenburg: Der alte Schlachthof kann erstmal weitermachen

Es wird keinen Schlachthof-Neubau in Rottenburg geben. Der bisherige Schlachtbetrieb am historischen Standort kann vorerst weiterlaufen. Im Fall einer Tierseuche wäre sofort Schluss.

Eine nicht-öffentliche Versammlung von Metzgern und Landwirten ist vor einer Woche endgültig aus der Planung für einen Schlachthof-Neubau ausgestiegen. Bei einer früheren Versammlung (nach der Fasnet 2026 ) hatten die potenziellen Betreiber noch versprochen, sich mit 20.000 Euro an den Kosten für ein gründliches Standort-Gutachten zu beteiligen.

Die Stadtverwaltung hatte damals zwei mögliche Standorte für einen Schlachthof-Neubau benannt. Später war es dann nur noch ein Grundstück. Die 20.000 Euro sind allerdings nie geflossen. „Da die Standortsuche jetzt hinfällig ist, steht auch keinerlei Beteiligung mehr aus. Eine tiefere Untersuchung hat nie stattgefunden“, teilt die städtische Pressestelle mit. „Die Stadtverwaltung nimmt die Entscheidung zur Kenntnis.“ Die Landwirte und Metzger hatten mehrfach angekündigt, sie wollten eine Betreibergesellschaft gründen. Auch dazu ist es nie gekommen.

Pachtvertrag bis Juli 2027

Wie es nun mit dem bestehenden Betrieb im historischen Schlachthof-Areal direkt am Neckar weitergeht, ist offen. Sein aktueller Pachtvertrag mit der Stadt laufe bis Juli 2027, sagte Betreiber Marco Helle auf Nachfrage. Eine Verlängerung ist möglich.

Wäre die Stadt dazu bereit? „Hierzu kann die Stadtverwaltung aktuell noch keine Aussage treffen“, schreibt die städtische Pressesprecherin und verweist auf das Tübinger Landratsamt. Diese Behörde ist für die Betriebsgenehmigung des Schlachthofs zuständig. Sie prüft unter anderem die Hygiene, das Tierwohl und die Lärm- und Geruchsbelastung der Nachbarschaft.

Das Landratsamt hätte erst einmal nichts gegen eine Verlängerung einzuwenden, schreibt die dortige Pressestelle auf Nachfrage. Die jetzige Entscheidung gegen einen Neubau habe „keine unmittelbaren Auswirkungen auf die aktuelle Genehmigung des Schlachthofs. Diese Genehmigung besteht grundsätzlich unbefristet.“

Heikle Hygiene im Innenhof

Das Landratsamt überwache den Rottenburger Schlachthof „kontinuierlich“. Und weiter: „Im Rahmen dieser Überwachung wird immer wieder auch die Behebung von Mängeln vom Betreiber eingefordert. Solche (akuten) Anordnungen wurden vom Betreiber bislang stets abgearbeitet.“ Mit einer Ausnahme allerdings: der zusammengeflickte Innenhof. Das Landratsamt hat schon mehrfach verlangt, dass die Hoffläche „fachgerecht saniert“ wird, der Hygiene zuliebe. Denn die vielen asphaltgefüllten Schlaglöcher erschweren die Reinigung und Desinfektion. Eine glatte Hoffläche sei im Falle einer Tierseuche „Bedingung für eine Ausnahmegenehmigung des Schlachtbetriebs“. In anderen Worten: Sobald die sogenannte „Afrikanische Schweinepest“ oder eine andere Epidemie in der Region einschlägt, muss der Rottenburger Schlachthof schließen – wenn der Innenhof bis dahin nicht neu asphaltiert ist. Das dürfte einen fünfstelligen Betrag kosten.

Die Stadt als Grundstückseigentümerin habe eine solche Sanierung auch zugesagt, bekräftigte der damalige Rottenburger Finanzbürgermeister Hendrik Bednarz im vergangenen September. Mittlerweile ist er Landrat in Tübingen, sitzt also am anderen Ende des Tisches. Geschehen ist bisher nichts.

„Provisorische Lösungen mit unvermeidlich hohen Kosten machen jedenfalls aus Sicht der Stadt Rottenburg keinen Sinn,“ schreibt die städtische Pressestelle jetzt. Und fügt dann hinzu: „In der jetzt aktuellen Situation erst recht nicht mehr.“

Stadt hofft auf Investoren

Schlachthof-Betreiber Marco Helle wiederum hat schon mehrfach betont, dass er statt jährlicher Pachtverlängerungen eine langfristige Zusage von der Stadt braucht. Sonst könne er keinen Kredit für etwaige Innen-Investitionen aufnehmen.

Was aus dem denkmalgeschützten Ensemble werden soll, wenn der Schlachtbetrieb eines Tages eingestellt wird, dazu mag man im Rottenburger Rathaus aktuell nichts sagen. Nur so viel: „Im (städtischen) Haushalt sind 40.000 Euro für konzeptionelle Untersuchungen bereitgestellt. Die Verwaltung beschäftigt sich auch inhaltlich mit möglichen Varianten.“

In der Vergangenheit war bisher vage von „Kultur“, „Gastronomie“ oder Büroflächen die Rede. Dafür wollte die Stadtverwaltung möglichst einen privaten Investor gewinnen, der seine Denkmal-Kosten steuerlich besser abschreiben könnte als die Kommune.

Stillstand im Sanierungsgebiet rund um den Bahnhof

Seit 2014 gehört das Schlachthof-Areal zum amtlichen „Sanierungsgebiet Bahnhof“. Dafür gibt es Landeszuschüsse. Anfangs gab es hochfliegende Pläne für einen umfassenden Umbau des eher schäbig wirkenden Quartiers zwischen Hirschkreuzung und Agip-Tankstelle zu einem attraktiven neuen „Stadteingang“. Bisher allerdings wurden nur das Bahnhofsgebäude selbst saniert und das neue Kreissparkassengebäude gebaut. Drumherum geht der Verfall weiter.

Alle anderen Ideen für das Sanierungsgebiet, unter anderem ein neuer Busbahnhof und ein Parkhaus/Parkdeck auf der anderen Seite der Gleise, kommen nicht voran. Die Bewilligung für ein Sanierungsgebiet gilt normalerweise für 15 Jahre, eine Verlängerung ist möglich.