Kein Neubau in Rottenburg: Der alte Schlachthof kann erstmal weitermachen

Es wird keinen Schlachthof-Neubau in Rottenburg geben. Der bisherige Schlachtbetrieb am historischen Standort kann vorerst weiterlaufen. Im Fall einer Tierseuche wäre sofort Schluss.
Eine nicht-öffentliche Versammlung von Metzgern und Landwirten ist vor einer Woche endgültig aus der Planung für einen Schlachthof-Neubau ausgestiegen. Bei einer früheren Versammlung (nach der Fasnet 2026 ) hatten die potenziellen Betreiber noch versprochen, sich mit 20.000 Euro an den Kosten für ein gründliches Standort-Gutachten zu beteiligen.