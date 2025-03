Kein Neubau in Burgheim: Kita-Gebühren in Lahr könnten bald steigen

Alle sind sich einig Diese Entscheidung hat der Lahrer Gemeinderat zum Surfpark getroffen

Im Lahrer Gemeinderat ging es am Montagabend um das weitere Vorgehen beim möglichen Bau der Freizeiteinrichtung. Das von der Stadt vorgeschlagene Prozedere stieß dabei auf einhellige Zustimmung. Damit steht fest: Wenn in Lahr ein Surfpark gebaut wird, dann am Flugplatz.