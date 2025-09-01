Kein Nachwuchs, hohe Kosten: Kippenheimer Winzergenossenschaft löst sich auf

Wegen finanziellen und personellen Problemen steht die Kippenheimer Vereinigung vor dem Aus.
Die Gemeinde rührt die Werbetrommel, vor dem Bürgerhaus stehen bereits die ersten Buden: Zum 71. Mal wird am Samstag, 13. September, in Kippenheim die Vielfalt des Weins gefeiert. Bei vielen regionalen Winzern dürfte sich die Vorfreude jedoch in Grenzen halten. Der Grund: Die Winzergenossenschaft Kippenheim-Mahlberg-Sulz, die rund 160 Mitglieder zählt, löst sich auf. Fehlender Nachwuchs, hohe Kosten und zu geringe Einnahmen machen ein weiteres Bestehen nicht möglich.