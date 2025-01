Laut Angaben der Polizei fuhr eine 55-Jährige gegen kurz nach 18 Uhr mit einem Hyundai von Villingen in Richtung Mönchweiler.

Aufgrund Dunkelheit übersah die Frau einen ebenfalls in die Richtung fahrenden 33-Jährigen mit einem Mountainbike, der ohne Licht an seinem Rad unterwegs war. Das Auto erfasste den Radler, der in der Folge über die Motorhaube auf die Straße stürzte. Ein Rettungswagen brachte den verletzten Mann in eine Klinik.

Am Hyundai entstand durch die Kollision Blechschaden in Höhe von rund 2000 Euro, den Schaden am Fahrrad schätzte die Polizei auf etwa 200 Euro.