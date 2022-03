1 Claudia Marquardt, Jürgen Schienmann und Maria Keppler engagieren sich neu in der ambulanten Hospizarbeit. Weitere Neueinsteiger sind willkommen. Foto: Schölzel

"Menschen etwas zurück geben", ist die Hauptmotivation der drei Neulinge bei der ambulanten Hospizgruppe in Nagold. Für sich selbst etwas mitzunehmen, Leute in ihren letzten Stunden zu begleiten, Angehörige beim Abschied begleiten – dafür wollen sie da sein.















Nagold - Die Ambulante Hospizgruppe Nagold, eine Regionalgruppe der IGSL e.V., hat es derzeit nicht einfach. Der ehrenamtliche Verein findet nach Todesfällen, altersbedingten Ausfällen oder Umzügen keinen Nachwuchs. Die Corona-Pandemie tut dazu ihr übriges. "Mit sechs Leuten war die Hospizgruppe nicht mehr zu stemmen", erzählt Monika Wehrstein, die Vorsitzende des Vereins. Es bestand die Gefahr, die Gruppe gänzlich einstampfen zu müssen. Doch dann betrieb Wehrstein Öffentlichkeitsarbeit und konnte so drei neue Ehrenamtliche gewinnen. "Ich habe den Aufruf gesehen. Langsam steh ich vor der Rente und plane gerade meinen Ruhestand", sagt Maria Keppler. Die bald 61-jährige hat zwei Kinder und bereits Enkel. Nach Nagold hätte sie es beruflich verschlagen. "Ich glaube, das war Schicksal, was mich hergebracht hat."

"Ich will mich im Ehrenamt betätigen", äußert Claudia Marquardt. "Sterben ist immer noch ein Tabu-Thema. Das muss aufgebrochen werden. Ich will für die Leute da sein", so die 55-jährige. Der letzte im Bunde und als einziger Mann der Hospizgruppe der Hahn im Korb, ist Jürgen Schienmann. "Ich will mit meiner Zeit etwas Vernünftiges machen", sagt der pensionierte Justizvollzugsbeamte. Er ist verheiratet, hat vier erwachsene Kinder und ist eigentlich gebürtiger Franke. "Irgendwann hat es mich ins Schwäbische verschlagen", lacht er.

Vor den ersten Einsätzen gibt es ein Seminar

Vor den ersten Einsätzen in Familien, Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtungen, müssen die Neuen der Hospizgruppe ein vierteiliges Seminar absolvieren. "Das Seminar dient als Schutz für unsere Mitarbeiter", erläutert Wehrstein. "Da geht es darum, wie geht man mit jemandem um, der stirbt? Was macht das mit mir? Das muss man zunächst herausfinden." So geht es im ersten Modul darum, sich selbst kennenzulernen. Das haben Keppler, Marquardt und Schienmann bereits absolviert. "Das ging sehr tief. Sehr nah an einen heran", berichtet Schienmann. Im weiteren Schritt folgen dann Seminare zur Sterbebegleitung und anschließenden Trauerbegleitung. Auch ein 40-stündiges Praktikum in einer stationären Einrichtung hat der Hospizgruppen-Nachwuchs noch vor sich. Da die Hospizgruppe ein ehrenamtlicher Verein ist, ist dieser auf Spenden angewiesen, von denen auch die Seminare bezahlt werden.

Seit November 2021 sind die drei nun bei der Hospizgruppe dabei. "Wir wurden mit offenen Armen empfangen", lächelt Keppler. Zuvor hat keiner der drei in einem ähnlichen Bereich gearbeitet, Keppler beispielsweise stammt aus der Finanzbuchhaltung. "Unsere Arbeit hat ja auch rein gar nichts mit Pflege zu tun", äußert sie. "Da keine Kenntnisse zu haben, ist kein Hindernis. Es ist einfach nur eine tolle Sache, wenn jemand da ist. Wir können eine Lücke füllen." Das bestätigt auch Wehrstein: "In Stationären Einrichtungen sind die Pfleger froh, wenn über Nacht jemand da ist."

Kontaktfreudigkeit ist ein Muss

Wehrstein seufzt. Drei oder vier Neue mehr, wären schon noch toll, sagt sie. So verteile sich die Arbeit und die Last auf mehr Schultern. Keppler, Schienmann und Marquardt sind nicht nervös vor ihren ersten Einsätzen. "Ich habe einen gesunden Respekt, aber keine Angst", sagt Marquardt. "Dann wäre ich nicht hier." Bei ihren ersten Einsätzen sind sie zudem auch nicht allein. Zudem trifft sich die Runde mindestens einmal im Monat, um sich auszutauschen.

"Kontaktfreudig sollte man für die Arbeit sein", so Keppler. Es sei wichtig, Menschen zu kennen und kennenlernen zu wollen, um die letzten Stunden so schön wie möglich zu machen. "Wenn wir nicht offen wären, dann würde das auch nicht funktionieren", sagt Keppler. "Stabil sein sollte man aber auch. So vom Kopf her", fügt Schienmann hinzu.

"Ohne Verpflichtung"

finden lassen. "Auch Männer! Männer sind auch einfühlsam", wirft Monika Wehrstein ein. Für alle Unentschlossenen biete sich auch die Möglichkeit, in die Hospizgruppe reinzuschnuppern. "Ganz ohne Verpflichtungen, einfach um zu sehen, um was es geht. Alle sind herzlich willkommen", bekräftigt Wehrstein.