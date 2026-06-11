Kein Konzert im Burghof: Darum verzichtet das Nagolder Kammerorchester auf das Top-Event

Kein Konzert auf der Hohennagold ist erfolgreicher. Dennoch plant das Nagolder Kammerorchester in diesem Jahr kein „Konzert im Burghof“. Die Zukunft der Burgkonzerte ist ungewiss.
Das Konzert im Burghof gehört zu den ganz großen Kultur-Events in Nagold. Dabei treffen mehrere Erfolgs-Komponenten zusammen: die einmalige Kulisse des Burghofs, das sommerliche Abendflair, das sich Jahr um Jahr in seiner Qualität steigernde Nagolder Kammerorchester, ein mitreißender Programm-Mix aus populärer Klassik und Filmmusik. Für viele Nagolder ist ein Besuch des Konzerts im Burghof Pflicht und Vergnügen zugleich.