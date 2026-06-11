Kein Konzert im Burghof: Darum verzichtet das Nagolder Kammerorchester auf das Top-Event

Kein Konzert auf der Hohennagold ist erfolgreicher. Dennoch plant das Nagolder Kammerorchester in diesem Jahr kein „Konzert im Burghof“. Die Zukunft der Burgkonzerte ist ungewiss.

Das Konzert im Burghof gehört zu den ganz großen Kultur-Events in Nagold. Dabei treffen mehrere Erfolgs-Komponenten zusammen: die einmalige Kulisse des Burghofs, das sommerliche Abendflair, das sich Jahr um Jahr in seiner Qualität steigernde Nagolder Kammerorchester, ein mitreißender Programm-Mix aus populärer Klassik und Filmmusik. Für viele Nagolder ist ein Besuch des Konzerts im Burghof Pflicht und Vergnügen zugleich.

Das heißt allerdings nicht, dass es auch wirklich jedes Jahr ein Konzert auf der Burg gab. Oft genug machte das Wetter den Organisatoren einen Strich durch die Rechnung. Dann wurde in Schlecht-Wetter-Alternativen konzertiert: in der Stadtkirche. Gut besucht waren auch diese Konzerte stets. Nur mit der Burg-Kulisse können die Alternativen nicht mithalten. Akustisch dagegen locker.

„Akustische und logistische Gründe“

Das Konzert im Burghof ist mit Sicherheit das am besten besuchte Konzert-Event in der von den Nagoldern so heiß geliebten Ruine Hohennagold. Da überrascht es schon, dass das Nagolder Kammerorchester diesen Sommer von vornherein gar nicht erst mit einem Auftritt auf der Burg plant.

Christian Pöndl dirigiert das Nagolder Kammerorchester beim Burgkonzert 2022. Foto: Thomas Fritsch

In einer Pressemitteilung zum Probewochenende des Orchesters teilte Nagolds Musikschulleiter Christian Pöndl mit, dass die Wahl des diesjährigen Konzertorts auf die Nagolder Stadthalle gefallen sei und nicht auf die Burgruine Hohennagold oder die Stadtkirche als Schlecht-Wetter-Variante. Das Konzert in der Stadthalle findet nun am Sonntag, 26. Juli, ab 18 Uhr statt.

Auf die Beweggründe angesprochen, erörtert Pöndl auf Nachfrage der Redaktion: „Wir haben ein Programm mit Solisten, die auf der Burg nicht richtig in Szene gesetzt werden können.“ Für den Auftritt seien viele Musiker eingeplant, und man brauche auch viel Schlagwerk. Vor allem „akustische und logistische Gründe“ führten zu der Entscheidung.

Der Aufwand für ein Burgkonzert ist riesig

Die Akustik auf der Burg ist in der Tat nicht so gut wie in der Stadtkirche oder in einer Halle. Und der jährliche Auftritt des Nagolder Kammerorchesters im Burghof war jedes Mal mit einem riesigen logistischen Aufwand verbunden. Dazu muss man wissen: Entgegen dem traditionellen Namen hat die pure Masse des Nagolder Kammerorchesters längst die Ausmaße eines ausgewachsenen Sinfonieorchesters erreicht.

Hinzu kommt die Wetterunsicherheit, die eine Organisation des Events erschwert, vor allem, wenn kurzfristig der Veranstaltungsort wegen drohendem schlechten Wetters gewechselt werden muss.

All das sind Herausforderungen, die auch in Zukunft gelten. Ist damit also generell das Ende der Konzerte im Burghof eingeläutet?. „Zunächst gilt es für dieses Jahr“, sagt Pöndl auf Anfrage der Redaktion. Und es könne nicht ausgeschlossen werden, dass das Orchester in den kommenden Jahren kleiner werde – „dann ist die Burg einfacher zu bewältigen.“