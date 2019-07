Kein Kavaliersdelikt Schule schwänzen für die Ferien wird bestraft

Gezielte Kontrollen müssen Eltern oder Schüler nicht befürchten. "Es läuft keiner der Beamten der Bundespolizei jetzt hier am Flughafen beispielsweise durchs Terminal und sucht nach möglichen Minderjährigen", sagt Saskia Bredewald von der Bundespolizei am Stuttgarter Flughafen. Das gilt laut der Behörde auch für die übrigen Flughäfen im Land. Dennoch würden hin und wieder Eltern erwischt, als "Beifang" wie Bredewald sagt. Man hake bei Grenzkontrollen ab und zu nach, wenn es sich um möglicherweise schulpflichtige Kinder handele. Schulen können auch von sich aus aktiv werden und melden, dass ein Schüler unentschuldigt fehlt. Das komme in Stuttgart häufiger vor, als dass es Hinweise der Polizei gebe, heißt es von der Stadt.