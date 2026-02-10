Kein Golfsport in Schönau mehr: Finanzielle Schwierigkeiten führten zum Aus für den Golfplatz

Golfspielen in Schönau? Das ist nicht mehr möglich. Die Panorama-Golfanlage ist geschlossen, die Betreiber sind insolvent.

Neun Bahnen, zwischen 76 und 307 Metern lang, ein Eldorado für Golfliebhaber mitten im Wiesental – das war die Panorama-Golfanlage in Schönau. Ja, war. Denn die Betreibergesellschaften Golf Schönau GmbH und RUGA Golf GmbH haben Insolvenz angemeldet und den Golfplatz zum 31. Dezember 2025 geschlossen. Doch wie geht es weiter? Und was bedeutet das für Schönau? Wir haben nachgefragt.

„Aufgrund der finanziellen Situation, der konjunkturellen Lage und einem sinkenden Interesse am Golfsport, insbesondere in der jüngeren Generation, geriet der Betrieb seit 2024 immer mehr in wirtschaftliche Schwierigkeiten“, schreibt Rechtsanwalt André Berbuer auf Nachfrage unserer Redaktion. Seine Kanzlei „BSK Berbuer Speier Kuhn“ sei im vergangenen Jahr von Geschäftsführer Gerd Rueb mit der Prüfung eines Sanierungskonzepts beauftragt worden.

Es konnte kein Übernehmer gefunden werden

„Herr Rueb hatte trotz seines hohen Alters von 78 Jahren mit aller Kraft versucht, den Betrieb als sein Lebenswerk und einer der für Schönau prägenden Orte zu retten“, informiert Berbuer. Und weiter: „Aufgrund der aktuell schwierigen Situation auf dem Markt konnte jedoch leider trotz aller Anstrengungen kein Übernehmer für die Golfanlage gefunden werden.“ So musste die Kanzlei letztendlich für beide Gesellschaften einen Insolvenzantrag stellen.

Als vorläufiger Insolvenzverwalter wurde Ende September 2025 Rechtsanwalt Daniel Bücheler eingesetzt. Doch auch dabei hätte keine Fortführungslösung gefunden werden können. Der Betrieb der Anlage wurde daher zum 31. Dezember 2025 eingestellt, erläutert Berbuer weiter.

Wehmut beim Betreiber

Rueb gab diese Information auch an die Mitglieder weiter und auf der Internetseite des Golfplatzes bekannt. Dabei bedankt er sich bei allen Mitgliedern und Gästen: „Ihre Treue, Ihre Begeisterung für das Spiel und die unzähligen gemeinsamen Stunden haben die Panorama-Golfanlage zu einem besonderen Ort gemacht“, schreibt Rueb. Und weiter: „Es war mir eine große Freude, Teil in Ihrem Golfspiel in Schönau zu sein und soviel wunderbare Stunden mit Ihnen zu erleben.“ Die Mitglieder müssen nun auf andere Golfplätze in der Region ausweichen. Für eine Stellungnahme war Rueb für unsere Redaktion nicht zu erreichen.

Der Golfplatz in Schönau in besseren Zeiten – mittlerweile ist er geschlossen. Foto: MT-Archiv/Schwendele

„Da die Grundstücke von den Betreibergesellschaften lediglich gepachtet waren, wurde die Eröffnung der Insolvenzverfahren auf Empfehlung des vorläufigen Insolvenzverwalters vom Insolvenzgericht Waldshut-Tiengen mit Beschlüssen vom 8. Januar 2026 mangels Masse abgewiesen“, informiert Berbuer. Das bedeutet: Die vorhandenen Vermögenswerte reichten nicht aus, um die Kosten des Verfahrens zu decken. „Wir unterstützen Herrn Rueb nun bei der geordneten Abwicklung der Gesellschaften“, informiert Berbuer.

Zukunft des Geländes noch unklar

Für die Eigentümer des Geländes und die Stadt Schönau stelle sich nun die Frage, wie es mit dem Gelände weitergeht, schreibt Berbuer abschließend. Mit den Beteiligten stehe die Kanzlei dazu im direkten Austausch.

Verwunderlich mag die Nachricht der Platzschließung klingen, wenn man an die großen Pläne denkt, die Rueb noch im vergangenen Jahr präsentierte. Sieben Ferienhäuser und ein Clubheim wollte die RUGA Golf GmbH beim Schönauer Golfplatz errichten. Zur Bauvoranfrage gab es im Juni 2025 eine ausführliche Diskussion im Schönauer Gemeinderat.