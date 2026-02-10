Kein Golfsport in Schönau mehr: Finanzielle Schwierigkeiten führten zum Aus für den Golfplatz

Golfspielen in Schönau? Das ist nicht mehr möglich. Die Panorama-Golfanlage ist geschlossen, die Betreiber sind insolvent.
Neun Bahnen, zwischen 76 und 307 Metern lang, ein Eldorado für Golfliebhaber mitten im Wiesental – das war die Panorama-Golfanlage in Schönau. Ja, war. Denn die Betreibergesellschaften Golf Schönau GmbH und RUGA Golf GmbH haben Insolvenz angemeldet und den Golfplatz zum 31. Dezember 2025 geschlossen. Doch wie geht es weiter? Und was bedeutet das für Schönau? Wir haben nachgefragt.