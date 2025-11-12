Kein Geld für Schule: Zins schnürt Starzach die Luft ab

Bei einer Info-Veranstaltung im Bierlinger Bürgerhaus erläuterten Gemeinderäte, warum sie die Erweiterung der Grundschule abgelehnt haben.
Eines wollte Gemeinderat Jochen Ströbele gleich zu Beginn klarstellen: Die Ablehnung der geplanten Erweiterung mit Neubau sei keine Entscheidung gegen die Schule gewesen, sondern aus finanziellen Gründen getroffen worden. Sabine Nowak, die erst nach dem ablehnenden Beschluss als Gemeinderätin nachgerückt war, erläuterte die prekäre finanzielle Lage der Gemeinde anhand von Zahlen aus dem Nachtragshaushalt mit Stand vom 30. September 2025. Hier sind die geplanten Ausgaben für die Schulerweiterung nicht enthalten.