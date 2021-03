Landtags-Wahlkreis Freudenstadt Mit Hofladen in Schönegründ erfüllt sich Traum

Mit viel Regionalität überzeugte der Hofmarkt von Sarah-Maria Schmidt in Schönegründ bei einem Besuch von Friedlinde Gurr-Hirsch (CDU). Die Parlamentarische Staatssekretärin im Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz machte auf Einladung der CDU-Landtagskandidatin Katrin Schindele und des CDU-Kreisverbands Station in dem 2020 eröffneten Hofmarkt. Über den Besuch informiert der Kreisverband in einer Pressemitteilung.