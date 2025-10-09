Kein Förderantrag gestellt: Schramberger Radweg Steige bleibt ein Traum

Der Gemeinderat stimmt zwar der Planung eines Geh- und Radwegs entlang der Steige zu, gleichzeitig verfolgt er die Umsetzung des Projekts nicht weiter wegen der Haushaltslage.

Seit Jahren wird eine sichere Verbindung für Radfahrer zwischen Schramberg und Sulgen gefordert. Im Jahr 2023 legte die Stadtverwaltung im Gemeinderat einen Bericht zur Radwegeinfrastruktur und schlug eine Priorisierung der Projekte vor. Auf Antrag der CDU-Fraktion sollte der Bau eines Radweges zwischen Schramberg und Sulgen höchste Priorität erhalten. Im Oktober 2023 beschloss der Gemeinderat, eine entsprechende Planung fortzuführen und einen Förderantrag beim Regierungspräsidium zu stellen.

In der Folge wurde die Planung eines Radweges von Schramberg auf den Sulgen entlang der Straße „An der Steige“ausgearbeitet und in mehreren Abstimmungsrunden mit dem Regierungspräsidium erörtert. „Zwischenzeitlich konnte eine genehmigungsfähige Planung ausgearbeitet werden, die vom Grundsatz her sowohl von der Förderstelle als auch von der fachtechnischen Stelle des Regierungspräsidiums als förderfähig angesehen wird“, trug Abteilungsleiter Tiefbau Konrad Ginter in der letzten Sitzung des Ausschuss Umwelt und Technik (AUT) vor.

Kombinierter Geh- und Radweg

Bergseitig sollte ein kombinierter Geh- und Radweg mit einer Breite von drei Metern und einem Schutzstreifen von 50 Zentimeter angelegt werden. Bei Baukosten von etwa 2,5 Millionen Euro würde durch Fördermittel der Eigenanteil der Stadt knapp eine Million Euro betragen.

Der Beschlussvorschlag der Verwaltung sah vor, dass der vorgelegten Planung des Radwegs entlang der Stege „grundsätzlich zugestimmt wird“, dass aber gleichzeitig wegen der aktuellen Finanzsituation zur Zeit kein Förderantrag beim Regierungspräsidium gestellt wird. Sollte sich die Haushaltslage wieder deutlich verbessern, werde der Gemeinderat sich erneut mit der Thematik zu befassen. Im AUT präsentierte Ginter die ausgearbeiteten Pläne. Man könne sie aus der Schublade holen, sobald wieder Geld da sei.

Tanja Witkowski (SPD/Buntspecht), die die Sitzung in Vertretung von Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr geleitet hatte, bedauerte, dass das Projekt vorläufig auf Eis gelegt wurde. Jürgen Kaupp (CDU) hatte „ein großes Lob“ für die Pläne, denen man zustimme. Susanne Andreae (SPD/Buntspecht) drängte darauf, wenigsten talwärts die Sicherheit der Radfahrer zu verbessern, die durch überholende Autofahrer gefährdet seien. Zum Beispiel durch mehr Hinweisschilder oder Piktogramme auf der Fahrbahn oder vielleicht auch ein generelles Überholverbot. Piktogramme seien unter Schnee schlecht zu erkennen und nutzten sich rasch ab, entgegnete Fachbereichsleiter Matthias Rehfuß. Bei Schnee würde keiner mit dem Rad die Steige hinunterfahren, warf Jürgen Reuter (Aktive Bürger) ein.

Ginter sagte zu, dass die Bischofsmützen als Trennelemente nach dem Winter wieder auf der Fahrbahn angebracht würden. Ralf Rückert (Freie/Neue Liste) machte dazu den Vorschlag, die Bischofsmützen noch weiter talaufwärts anzubringen. Denn gerade beim Kühlloch könnten Autofahrer entgegenkommende Radfahrer übersehen.

Einstimmig folgten der AUT und danach auch der Gemeinderat am vergangenen Donnerstag dem Empfehlungsbeschluss der Verwaltung.