Kein Förderantrag gestellt: Schramberger Radweg Steige bleibt ein Traum

Der Gemeinderat stimmt zwar der Planung eines Geh- und Radwegs entlang der Steige zu, gleichzeitig verfolgt er die Umsetzung des Projekts nicht weiter wegen der Haushaltslage.
Seit Jahren wird eine sichere Verbindung für Radfahrer zwischen Schramberg und Sulgen gefordert. Im Jahr 2023 legte die Stadtverwaltung im Gemeinderat einen Bericht zur Radwegeinfrastruktur und schlug eine Priorisierung der Projekte vor. Auf Antrag der CDU-Fraktion sollte der Bau eines Radweges zwischen Schramberg und Sulgen höchste Priorität erhalten. Im Oktober 2023 beschloss der Gemeinderat, eine entsprechende Planung fortzuführen und einen Förderantrag beim Regierungspräsidium zu stellen.