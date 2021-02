Kein Feiern in der Pandemie Schömberger 20er über die Absage der Fasnet enttäuscht

"Die Enttäuschung sitzt trotzdem sehr tief", betont auch Niklas Friedrich: "Wir dürfen ja nichts machen." Nicht nur die obligatorischen Aktivitäten über die närrischen Tage fallen weitgehend ins Wasser, auch zuvor schon haben die Zwanzger einige Termine streichen müssen: So ist im vergangenen Jahr das "Prominentenspiel" zwischen den 20ern und den 40ern im Rahmen des Handballfests abgesagt worden, ebenso wie die 20er-Taufe an Fronleichnam, die Narrenkästle-Übergabe. Und auch die normalerweise am 6. Januar stattfindende Hauptversammlung der Schömberger Narrenzunft, bei der die Jahrgänger ebenfalls ein wichtige Rolle spielen, ist in diesem Jahr wegen Corona ausgefallen. Und damit auch die traditionelle Haussammlung der Narren, bei der die 20er ebenfalls mit von der Partie gewesen wären. Keine Frage also, "dass wir uns das alles anders vorgestellt haben", bekennt Riedlinger. Am Fasnetssonntag sind sie jedoch bei der Narrenmesse in der Stadtkirche dabei –"mit Frack und Zylinder", wie Friedrich anfügt. Man habe sich für die Messe schon frühzeitig angemeldet. Allerdings dürfen die 20er in diesem Jahr nicht "ministrieren", sondern nur als "normale Zuschauer" teilnehmen.

Nach dem Gottesdienst werden die Frauen des Jahrgangs dann in Zweiergruppen von Haus zu Haus gehen und das Narrenblättle gegen eine Spende verteilen. Dabei, sagt Riedlinger, würden natürlich die Corona-Regeln genau eingehalten. 550 Narrenblätte sind gedruckt worden.

Aktionen werden coronakonform stattfinden

Niklas Friedrich und sein Jahrgänger-Kollege Lukas Koch werden im Anschluss an die Narrenmesse an verschiedenen Stationen im Städtle die "Fasnet ausrufen". Friedrich präzisiert: "Wir rufen sie in diesem Jahr nicht aus, sondern wir sagen sie ab." Koch wird dazu auf der Trompete spielen.

Lesen Sie auch: Alkoholverbot über die Fasnetstage

Auch am Fasnetsmontag werden die 20er das Narrenblättle verteilen. Am Fasnetsdienstag wollen sie, ebenfalls in Zweiergruppen, die Wirtschaften in Schömberg aufsuchen und dabei Gutscheine für die Fasnet im kommenden Jahr erwerben. "Damit wollen wir die Gastwirte ein wenig unterstützen, denn sie haben in diesem Jahr bisher ja geschlossen und machen keinen Umsatz." Geplant ist auch der Verkauf der sauren Heringe am Aschermittwoch. "Wir haben bei den Firmen angefragt, ob gewünscht ist, dass wir kommen", informiert Riedlinger, die sich darüber freut, dass "die meisten Firmen zugesagt haben und sich auf unseren Besuch freuen." Auch diese Aktion werde natürlich Corona-konform geplant und ablaufen. So seien die Heringe und die Brötchen unter anderem fein säuberlich abgepackt.

Wenn also in diesem Jahr die 20er-Fasnet nur sehr eingeschränkt möglich ist, freuen sich die Jahrgänger schon auf die närrischen Tage 2022, um zusammen mit dem dann neuen 20er-Jahrgang zu feiern. Riedlinger: "Dann gehen zwei Jahrgänge auf die Straße. Das hat es noch nie gegeben. Aber es ist halt dann nicht unsere ureigene Fasnet." Trotz aller Enttäuschung findet auch Niklas Friedrich an dieser Situation etwas Positives: "Wir können so als Jahrgänger anderthalb Mal Fasnet feiern. Wir holen dann alles nach. Denn 2022 findet in Schömberg auch das große Landschaftstreffen statt."