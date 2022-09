1 Schon jetzt fällt das Obst auch in Rietheim reichlich von den Bäumen. Von Bäumen, die demnächst mit einem gelben Band gekennzeichnet sind, können alle die Äpfel ernten und mit nach Hause nehmen. Foto: Kaletta

Obwohl es schon länger ein Wunsch vieler Rietheimer ist, im Ort einen Dorfladen zu haben, wird dieser trotz Bemühungen von Ortsvorsteher Bernd Bucher vorläufig nicht zustande kommen.















VS-Rietheim - Dieser Wunsch war für den Ortsvorsteher und sein Gremium Anlass, nach Alternativen für die Nahversorgung zu sorgen, und ein Dorfladen schien dafür geeignet zu sein. Auch über den Standort hatte man sich schon Gedanken gemacht, und Hoffnung gab es für einen Zuschuss vom Programm ELR (Ländlicher Entwicklungsraum).

Gegründet hatte sich mit mehreren Einwohnern eine Arbeitsgruppe "Dorfladen", die mit möglichen Händlern – Metzger, Bäcker, Gemüsehändler, Landwirten – in Kontakt kam. Überlegt wurde ein überdachtes Gebäude mit Kühlfächern, etwa fünf Meter breit und drei Meter hoch, das eventuell in der Ortsmitte vor dem Gartenhäusle aufgestellt werden sollte.

Zuschuss in Aussicht

Für alle Fälle wurde bereits im vergangenen Jahr schon einmal eine Baukostenvoranfrage eingereicht, die Kosten wurden mit rund 88 000 Euro berechnet. Erwartet werden konnte aus dem ELR-Programm ein Zuschuss von 40 Prozent. Erst danach, so hieß es, dürfe mit dem Bau des Dorfladens begonnen werden.

Alle lehnen ab

Wie der Rietheimer Rathauschef berichtete, habe er selbst einige der in Frage kommenden Anbieter angeschrieben, alle hätten jedoch abgelehnt und als hauptsächlichen Grund Personalmangel angegeben. Der Ortschaftsrat einigte sich ausnahmslos, das Vorhaben bis auf Weiteres einzustellen. "Wohl oder übel" wurde bemerkt. Bernd Bucher fügte hinzu, dass niemanden die Mittel aus dem ELR-Programm weggenommen werden sollten.

Viele Früchte an gut 40 Obstbäumen

Weiteres Thema: Geregelt werden solle, wer sich das Obst von den Bäumen mit nach Hause nehmen kann. Auf der Gemarkung Rietheim gäbe es etwa 40 Apfelbäume, die in diesem Jahr wieder besonders viele Früchte tragen. Auch Zwetschgenbäume und Walnussbäume seien vorhanden. Die Einwohner können sich einen ausgewählten Baum reservieren lassen, von dem sie die Früchte ernten können. Diejenigen Bäume, die nicht reserviert werden, sollen mit einem gelben Band am Stamm gekennzeichnet werden. Dies bedeute, dass sich davon jeder das Obst holen kann. Teilweise würden die Äpfel jetzt schon abfallen.

Ein Problem sei es, dass die Mostereien noch nicht in Betrieb sind, um Saft und Most zu produzieren. "Ich weiß nicht, was ich nun mit den vielen Äpfeln machen soll", schmunzelte der Ortsvorsteher.

Nachmittag für Senioren

Hingewiesen wurde in der Ortschaftsratssitzung auf den nächsten Seniorennachmittag. Er findet am Sonntag, 25. September, 14.30 Uhr, in der Festhalle statt. Eingeladen sind dazu alle Bürger ab dem 67. Lebensjahr. Die musikalische Unterhaltung wird Berthold Ummenhofer übernehmen, die Mitglieder des Ortschaftsrates werden Kuchen und Torten spendieren, bewirtet werden die Gäste vom Elternbeirat der Rietheimer Grundschule.