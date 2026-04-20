Kein Datum für Freigabe: Brücke Ehner-Fahrnau bleibt weiter gesperrt

Die Wiesenbrücke Ehner-Fahrnau bleibt wohl bis Mai weiter gesperrt. Die Akteure bemühen sich allerdings, sie für zwei wichtige Termine provisorisch zu öffnen.
Hatte die Stadt vor exakt einem Monat eine Öffnung spätestens im April versprochen, scheint es zwischenzeitlich kaum mehr möglich, diesen Termin zu halten. „Die ausführende Firma und die Stadt arbeiten intensiv daran, das Bauwerk so bald als möglich für den Verkehr freigeben zu können“, versichert die Stadt auf Anfrage unserer Zeitung – ohne allerdings ein neues Datum zu nennen.