Kein Camping in Enzklösterle: Touristisches Angebot fällt weg

Die Sommerferien haben gerade begonnen – und damit auch die Urlaubszeit. Wer gerne campen geht, hat seit diesem Jahr in der Region eine Möglichkeit weniger, sein Zelt aufzuschlagen. Denn der Campingplatz Müllerwiese in Enzklösterle ist nur noch für Dauercamper geöffnet. Touristen haben hier also keine Übernachtungsmöglichkeit mehr. Damit gehen der Gemeinde auch Tausende Übernachtungen jährlich verloren.

„Der Grund, warum wir das touristische Camping-Angebot beendet haben, besteht darin, dass meine Frau und auch ich in diesem Jahr 66 Jahre alt sind und wir uns zur Ruhe setzen möchten“, teilt Friedrich Erhard, der Betreiber des Campingplatzes, auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Nachkommen, die den Campingplatz weiter betreiben könnten, gebe es nicht. Das Angebot für Dauercamping könne man nicht von heute auf morgen beenden, teilt er weiter mit. „Wir wollen unseren langjährigen Gästen eine gewisse Vorlaufzeit bezüglich der Platzräumung zugestehen. Doch werden wir auch das Dauercampingangebot in absehbarer Zeit beenden.“

Nur gute Erfahrungen

Andere Gründe wie etwa schlechte Erfahrungen mit Gästen oder Ähnliches habe es nicht gegeben. „Mit unseren Urlaubscampern haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht und pflegten stets einen freundlichen Umgang mit unseren Gästen. Unser Angebot wurde so gut angenommen, dass wir in den vergangenen Jahren während der Hauptsaison wochenlang ausgebucht waren“, so Erhard, der weiter sagt: „Der Rückzug fällt uns nicht leicht, doch freuen wir uns auch auf unseren Ruhestand und auf die wiedererlangte persönliche Freizeit.“

Die Übernachtungszahlen stiegen auf bis zu 12 000 pro Jahr an. Foto: Friedrich Erhard

Das Campinggelände wurde in den 1950er- und 1960er-Jahren durch die Betreiber des Hotels Hetschelhof von Erhards Großeltern gepachtet. Die Zufahrt war durch eine Brücke über die Enz möglich. „1972 lief der Pachtvertrag aus und meine Eltern bauten den Campingplatz so aus, wie er heute noch besteht. Als Jugendlicher war auch ich damals bei vielen Arbeiten mit von der Partie“, erinnert er sich. Ab dem Jahr 2000 war er dann hauptberuflich auf dem Campingplatz tätig und hat mehr und mehr seinen Vater, der damals schon Mitte 70 war, unterstützt. „Ab 2009 wirkte dann auch meine Ehefrau, Susanne Goldberg, in dem kleinen Unternehmen mit. Wir konnten die Übernachtungszahlen der Feriengäste auf rund 10 000 bis 12 000 pro Jahr steigern“, so Erhard. Die überwiegende Zahl der Urlauber kam dabei aus Deutschland, den Niederlanden und aus Großbritannien, es kamen aber auch Gäste aus Australien, Nordamerika, Südafrika und Israel.

Keine weitere Zufahrt

„Meine Frau und ich möchten auch weiterhin in unserem Zuhause wohnen bleiben. Eine Trennung von privatem Bereich und Campingplatz ist aus verschiedenen Gründen nicht möglich, weshalb ein Verkauf des gesamten Areals oder eine Verpachtung derzeit auch nicht beabsichtigt ist“ erzählt er weiter. Leider bestehe die Brücke zwischen dem Campinggelände und dem Hetschelhof-Grundstück nicht mehr, da ansonsten die Zufahrt auch von dort theoretisch noch möglich wäre.

Die Dauercamper können vorerst bleiben. Foto: Friedrich Erhard

„Erfreulich aus unserer Sicht als Campingplatz-Betreiber ist jedoch die Nachricht, dass der Campingplatz auf dem Christophshof (Naturcamping Enz) seit diesem Jahr wieder Campingurlauber aufnimmt und damit das Obere Enztal weiterhin einen Ferienplatz haben wird, der auch nicht weit von Enzklösterle gelegen ist“, sagt er abschließend.

Suche nach Lösung

Bürgermeisterin Sabine Zenker bedauert das Ende des touristischen Angebots. „Die Eigentümer haben sich aus Altersgründen dazu entschlossen, den Platz nicht weiter für den regulären Campingbetrieb zu öffnen. Eine Verpachtung oder ein Verkauf der Anlage kam für sie nicht infrage, was wir selbstverständlich respektieren müssen – auch wenn es sehr bedauerlich ist.“

Zenker wisse um „die Bedeutung dieses Angebots für unsere Gäste und arbeiten deshalb intensiv an einer Lösung“. Aktuell prüfe man, inwieweit Stellflächen in der Nähe der Sporthalle sowie beim Hirschtalparkplatz als alternative Campingmöglichkeiten zur Verfügung gestellt werden können. Dabei seien noch einige rechtliche und organisatorische Fragen zu klären, insbesondere im Hinblick auf eine gesetzeskonforme Umsetzung. „Unser Ziel ist es, möglichst zeitnah eine praktikable und tragfähige Lösung anbieten zu können – sowohl für kurzfristige Aufenthalte als auch mit Blick auf eine langfristige Perspektive“, so die Bürgermeisterin abschließend.