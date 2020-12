Kein Bedarf mehr Zollernalbkreis schließt Flüchtlingswohnheim

Und Hechingen? Auch wenn es auf den ersten Blick nicht so aussieht, ist hier auch heute noch die ehrenamtliche Arbeit des Arbeitskreis Asyl und das Wirken der Caritas auf diesem Gebiet bitter notwendig. Nicht nur für die 24 Geflüchteten, die in einem städtischen Heim an der Ermelesstraße wohnen. "Viele Geflüchtete sind mittlerweile in privaten Wohnungen untergekommen", erzählt Almut Petersen, eine engagierte und erfahrene Aktivistin im Arbeitskreis Asyl.

Einerseits ist das gut, besser als das Leben im Heim. Andererseits macht das die Hilfe schwieriger. Und den Überblick. Der Arbeitskreis hat jüngst Geschenktüten gepackt für all jene Flüchtlinge in der Stadt, zu denen noch Kontakt besteht. Es waren über 100. "Wir waren selber überrascht, wie viele es sind", sagt Almut Petersen.

Für den Arbeitskreis und für alle anderen Institutionen, die sich um Geflüchtete kümmern, haben sich die Anforderungen geändert. Vor fünf Jahren konnten noch gleiche Angebote für viele Neuankömmlinge gemacht werden. Die Menschen waren oft erst wenige Tage in Deutschland, sie lebten konzentriert in großen Unterkünften zusammen. Sprachkurse, Informationen über das Land. Das brauchten alle damals.

Gemeinschafts-Aktionen fielen Corona zum Opfer

"Heute braucht einer Unterstützung beim Arztbesuch, bei einem anderen geht es um Asylfragen, dann wieder geht es um die Arbeitsstelle", berichtet Petersen. Noch immer gibt es engagierte ehrenamtliche Helfer und Helferinnen in der Stadt, die sich hier einsetzen.

Was nicht selbstverständlich ist, denn die Treffen der Gruppe, für die Motivation sehr wichtig, sind wegen Corona ausgefallen. Große, gemeinsame Aktionen, die auch ein Gemeinschaftsgefühl schaffen, fielen aus. Auch die öffentliche Aufmerksamkeit ist abgeflaut.

Dennoch gibt es die engagierten Helfer, die sich kümmern. Die statt Gruppen-Deutschkursen Flüchtlingen die Sprache unter vier Augen unterrichten, die den Kontakt nicht abreißen lassen, die bei Problemen helfen und damit dazu beitragen, den Geflüchteten den Weg in das Leben hier zu ebnen. Auf die Frage, wer bleiben darf und wer nicht, haben sie wenig Einfluss.

Aber in der Frage, ob die, die hier bleiben, ein glückliches Leben aufbauen und für die Allgemeinheit ein Gewinn sein können, machen die Helfer einen großen Unterschied. Auch oder gerade besonders, wenn das letzte Flüchtlingsheim des Kreises in Hechingen geschlossen werden.