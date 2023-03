1 Beste Aussicht und schönstes Panorama: Den Bauplatz Nr. 17 hat nun die Wirklichkeit eingeholt. Für ihn wird ein Bebauungsplanverfahren in die Wege geleitet. Foto: Pfannes

Das kann schon mal passieren. Oder wie es einst hieß: Wo gehobelt wird, fallen Späne. Der Span in Wellendingen heißt Bauplatz Nummer 17. Und er fiel beim „Hobeln“ herunter. Zum Glück gibt es einen Bürgermeister, der ihn „entdeckt“ hat. Beim Spazierengehen.

Die Vorgehensweise für die Ausweisung von Bauplätzen ist ja umfangreich geworden in all den guten Jahren der Republik. So eben mal ein Baugebiet aus dem Ärmel schütteln, ging vielleicht noch anno Tobak.

Was es nicht alles gibt

Nun gilt es, örtliche Bauvorschriften, planungsrechtliche Festsetzungen und Begründung des Ganzen schriftlich zu fixieren. Letzter Punkt ist in zeitliche Realisierung, städtebauliche Daten, Umweltbericht, örtliche Bauvorschriften, Bodenordnung, Ver- und Entsorgung, Verkehr, Planungskonzept, Lage der Ortschaft, derzeitige Nutzung, bestehende Rechtsverhältnisse und Bindungen, Verfahrensweg, Abgrenzung des Plangebiets, Erfordernis der Planaufstellung und in „Allgemein“ unterteilt. Dies mal von hinten her aufgelistet und lediglich bei einem Bebauungsplanverfahren im beschleunigten Verfahren nach Paragraph 13a Baugesetzbuch.

Und dennoch in diesem Fall, der sich Bebauungsplan „Unter Elben – 1. Erweiterung – 1. Änderung“ nennt, eine beinahe schlanke Sache von gerade einmal 29 Seiten.

Gang durch die Gemeinde

Denn es geht ja um besagten Bauplatz Nummer 17 (von 18), der vergessen wurde. Und nun im Wellendinger Gemeinderat zur Sprache kommen musste. Vergessen ist eigentlich nicht das richtige Wort. Er existiert. Er ist erschlossen. Auf ihm könnte ein Bauherr bauen. Doch er ist in keinem Bebauungsplan eingezeichnet.

Ein kleines Hoppala von Planungsbüro und Verwaltung, das unlängst Bürgermeister Thomas Albrecht beim Gang durch seine Gemeinde aufgefallen ist. So sein Bericht.

Kein Aprilscherz

Also beschließt nun die Runde, diese „1. Änderung“ der „1. Erweiterung“, die sie bereits im vergangenen Jahr beschlossen hat, einstimmig und ohne große Anmerkungen durch das gängige Verfahren zu jagen. Laut Schultes ohne zusätzliche Kosten für die Gemeindekasse.

Schöner Nebeneffekt: Dies alles noch rechtzeitig vor dem 1. April.