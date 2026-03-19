Kehrtwende: Facebook-Konzern Meta lässt VR-Welt Horizon teilweise offen

Nach hohen Verlusten und mäßigem Interesse wollte Meta der 3D-Version seiner digitalen Welt Horizon den Stecker ziehen. Doch ein harter Nutzer-Kern hält den Facebook-Konzern vom Komplett-Aus ab.
Menlo Park - Der Facebook-Konzern Meta wird nach dem Einschreiten von Nutzern ihre verlustreiche virtuelle 3D-Welt Horizon Worlds doch nicht komplett dichtmachen. Für den Zugang zu bereits veröffentlichten Spielen werde die Plattform in virtueller Realität auf absehbare Zeit weiter verfügbar bleiben, kündigte Meta-Technikchef Andrew Bosworth in einem Instagram-Video an.