Kehrtwende: Facebook-Konzern Meta gibt VR-Welt Horizon Worlds auf

Welten in virtueller Realität sollten einst die Zukunft des Facebook-Konzerns Meta werden. Doch die Nutzer zogen nicht mit - jetzt steht die 3D-Version von Horizon Worlds vor dem Aus.
Menlo Park - Der Facebook-Konzern Meta macht seine verlustreiche virtuelle 3D-Welt Horizon Worlds dicht. Sie werde noch bis zum 15. Juni als Version in virtueller Realität über die Quest-Computerbrillen des Unternehmens verfügbar sein, kündigte Meta an. Danach soll es nur eine Variante für Mobilgeräte wie Smartphones geben.