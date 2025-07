Zwei Tage lang wurde am Weiherplatz in Empfingen gefeiert. Neben der Tänze der Kindertrachtengruppe heizten „2 Hofemer“ die Stimmung ein.

Bisher lud der Radfahrverein Empfingen jedes Jahr zum traditionellen Kehlhoffest ein. Deses Jahr gab es ein besonderes Ereignis, die Einweihung des Radlerheimes am Weiherplatz. Dies stand unter dem Motto „Rabatz am Weiherplatz“. Damit hat der Radfahrverein Empfingen jetzt ein Heim für vielfältige Veranstaltungen.

Am Samstagabend unterhielten die „2 Hofemer“. Fit auf mehreren Instrumenten wie mit der steirischen Harmonika, Keyboard, Gitarre und Trompete, erfreuten sie mit Ohrwürmern von der Polka bis zu den neuesten Hits der Unterhaltung.

Lesen Sie auch

Kinder führen Tänze auf

Die Hofemer kommen aus Spaichingen. Seit 1993 gibt es sie. Sie haben 20 bis 25 Auftritte im Jahr. Ihr Einzugsgebiet ist der Schwarzwald. Musikalische Ausflüge gab es auch schon nach Sachsen und Irland.

„2 Hofemer“ spielen mit steirischer Harmonika und Keyboard. Foto: Jürgen Baiker

Der Sonntag startete ab 11 Uhr mit dem traditionellen Frühschoppen. Ab 16 Uhr erfreute die Kindertrachtengruppe der Kulturgemeinschaft gekonnt mit einigen Tänzen.

Die Kindertrachtengruppe der Kulturgemeinschaft begeisterte mit ihren Tänzen. Foto: Jürgen Baiker

An beiden Tagen gab es Kulinarisches zum Essen und zum Trinken. Am Samstag konnten so verschiedene Weinsorten und Cocktails, Westernkartoffeln, Rote Würste, Pommes und Schnitzelwecken gekostet werden. Am Sonntag gab es dann das traditionelle RVA-Schnitzel mit Pommes und Salat, Rote Würste, Westernkartoffeln und eine große Auswahl an Kuchen.