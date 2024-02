1 ein Mädchen ist am Samstag von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt worden. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Michael Gstettenbauer

Eine Zwölfjährige ist am Samstag in Kehl von einem Auto eines Seniors erfasst worden. Ein Rettungswagen brachte das Mädchen in ein Krankenhaus.









Ein Mädchen ist in Kehl (Ortenaukreis) vom Auto eines 83-Jährigen erfasst und schwer verletzt worden. Die Zwölfjährige habe am Samstagnachmittag zunächst mit einer Gleichaltrigen an einer Straßeneinmündung gestanden, teilte die Polizei am Sonntag mit.