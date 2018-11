Gerd Baumer aus Kehl ist am Wochenende einstimmig in den Altenrat der Bundespartei Bündnis 90/Die Grünen gewählt worden. Der ehemalige Berufsschullehrer, Jahrgang 1948, ist schon lange politisch aktiv. So ist Baumer Mitglied des Kreisseniorenbeirats Ortenau und des Landesseniorenrats und seit mehr als 30 Jahren Mitglied der "Grünen Alten" in Baden-Württemberg. "Auf die Aufgaben freue ich mich und will versuchen, der Seniorenpolitik wie in Baden-Württemberg auch, in der Bundespartei mehr Gewicht zu verschaffen", teilt Baumer in einem Schreiben mit.